За отдыхающими прибирали молодежь и общественники На озере лотосов в районе станции Океанской в минувшую среду прошла экологическая акция. В субботнике приняли участие волонтеры муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), члены лиги ходьбы «Женьшень» и неравнодушные горожане.

Организатором акции выступило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

В среду, 29 июля, волонтеры МРЦ и члены лиги ходьбы «Женьшень» отправились на озеро лотосов, расположенное в районе станции Океанской. К субботнику присоединились местные жители разных возрастов, в том числе школьники. Весь необходимый инвентарь – перчатки, мусорные пакеты и мешки, грабли и лопаты – предоставила участникам акции администрация краевого центра.

После уборки у озера активисты решили навести порядок и на морском побережье. В общей сложности собрали несколько десятков мешков мусора. По окончании субботника участникам вручили дипломы и подарки.

Как отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, это уже вторая подобная акция. Первая состоялась 18 июля. Тогда представители бизнеса вместе с отдыхающими собрали более 400 килограммов отходов с побережья бухты Парис. Отметим, что экологические субботники проходят в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока». Городские власти призывают гостей и жителей краевой столицы соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах. Если же вы стали свидетелем правонарушения, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимают по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 1.

Отдел новостей «В»