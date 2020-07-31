Мамам предлагают освоить новую профессию В Приморье в 2020 году бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию смогут более 560 жительниц края. Возможностью обновить свои знания и навыки воспользовались уже 315 мам, 177 из которых завершили обучение, сообщили в пресс-службе региона.

При этом, как уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики, в связи с принятыми ограничительными мерами из-за новой коронавирусной инфекции многие образовательные программы перешли в дистанционный формат.

В списке специальностей, которые сейчас могут удаленно освоить жительницы края по уже заключенным контрактам, – менеджер по персоналу, бухгалтер, специалист по закупкам, воспитатель дошкольного учреждения, руководитель малого и среднего бизнеса и ряд других.

Как поясняют специалисты, в ближайшее время система оказания образовательных услуг для женщин с детьми в рамках нацпроекта изменится.

«Уже с августа жительницы края смогут получить сертификат и самостоятельно реализовать его в учебном заведении из утвержденного перечня. Такая система позволит мамам самостоятельно выбирать, в каком образовательном учреждении им удобнее проходить обучение по той или иной специальности. Сейчас, например, обучение доступно только по заранее заключенным контрактам», – комментируют в ведомстве.

Напомним, что по условиям программы пройти переобучение или повысить квалификацию в рамках нацпроекта могут две категории женщин:

– неработающие мамы с детьми дошкольного возраста;

– мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо направить обращение по электронной почте: vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru или связаться со специалистами по телефонам отделений службы занятости населения в крае.

Кроме того, бесплатные программы дополнительного образования доступны и для граждан, обратившихся в службу занятости населения и признанных безработными.

Справка

По всем вопросам в сфере занятости населения можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-200-56-81.

Отдел новостей «В»