Юных горожан приглашают на поле Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа города Владивостока по футболу» продолжает проводить тренировки для юных жителей города. Занятия для спортсменов бесплатные, по предварительной записи, уточнили в пресс-службе мэрии.

К тренировкам приглашают детей от 8 до 16 лет. Занятия по футболу проходят в малых группах под контролем тренеров. Ребят обучают техникам ведения мяча, передвижения, работе в команде, а также проводят упражнения на координацию и развитие всех групп мышц. Помимо практических отработок спортсменам преподают необходимую теорию.

Тренируются юные футболисты на стадионе «Строитель» и пришкольных стадионах образовательных учреждений во всех районах города. Занятия для детей бесплатные, записаться и уточнить время и место можно по телефонам 2500-388, 236-11-45.

Отдел новостей «В»