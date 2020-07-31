Автопокрышки везли грузовиками Во Владивостоке сегодня завершается городская акция «4 колеса», в рамках которой можно бесплатно сдать на переработку старые, отработанные автопокрышки.

Организаторами мероприятия выступили компания «1000 размеров» и администрация Владивостока. Бесплатно сдать на утилизацию старые автопокрышки можно на Сахалинской, 4, отметили в пресс-службе мэрии.

Акция стартовала 24 июля. И за первые три дня жители города сдали на утилизацию более тысячи шин. Кто-то освобождает место в гараже, кто-то сдает на утилизацию покрышки, долгое время хранившиеся на балконе, а кто-то, узнав об акции, решил навести порядок во дворе своего дома.

Представители компании рассказывают, что были случаи, когда привозили старые автопокрышки даже небольшими грузовиками.

«Недалеко от нашего дома выросла целая гора из старых автопокрышек, собрались с соседями и навели порядок. Спасибо организаторам, что проводят такую замечательную акцию», – рассказал Иван Петрович, участник экологического мероприятия.

По данным администрации Владивостока, на сегодня силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» с улиц краевого центра собрано более 9 тысяч отработанных автомобильных покрышек. Часть из них уже направлена на утилизацию по муниципальному контракту.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru