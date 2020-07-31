Две новые остановки появились во Владивостоке, еще одну переименовали Новые остановочные пункты введены в связи с появлением в краевой столице дополнительных автобусных маршрутов, пояснили в пресс-службе мэрии.

Так, в районе дома № 5 на ул. Трудовых Резервов ввели остановочный пункт «Трудовых Резервов». Здесь будет проходить маршрут № 32 «Луговая – Трудовых Резервов – Госпиталь ветеранов войн». Еще одна остановка – «Свердлова» – появилась в районе ул. Свердлова, 21, стр. 2. Ее ввели для маршрута № 42 «Садгород – Вторая Речка – Садгород».

Также еще один существующий остановочный пункт получил новое название. Остановку общественного транспорта «ТОВВМУ» переименовали в «Нахимовское военно-морское училище».

В ближайшее время новые названия остановок будут внесены в реестр и об этом проинформируют перевозчиков.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru