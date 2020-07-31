На ведущей в поселок Поспелово дороге установят барьерное ограждение Для обеспечения безопасности на трассе, отремонтированной в прошлом году, специалисты смонтируют барьерное ограждение, сообщили в пресс-службе мэрии. Оно появится вдоль дороги по обеим ее сторонам.

«Подрядной организации предстоит установить барьерное ограждение общей протяженностью около 1900 метров. Конструкция должна быть оборудована световозвращающими катафотами и обладать необходимой и соответствующей требованиям технических документов удерживающей способностью», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Сейчас проводится процедура поиска подрядчика. Выполнить все работы ему предстоит до 13 ноября.

Отметим, что в этом месяце подобное ограждение установили еще на двух улицах приморской столицы – Всеволода Сибирцева и Выселковой. На Всеволода Сибирцева специалисты установили барьер протяженностью порядка 280 метров на участке от пересечения с улицей Ломоносова по направлению к фуникулеру. На улице Выселковой смонтировано свыше одного километра разделительной конструкции.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru