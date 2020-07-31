Крепость ждет музеефикация Вопрос создания туристических объектов на базе фортов и батарей Владивостокской крепости обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель одноименного музея-заповедника Виктор Шалай. Накануне они вместе посетили форт № 12 на острове Русском, сообщили в пресс-службе края.

Уникальный исторический комплекс фортификационных сооружений, предназначенный для обороны Владивостока, созданный в конце XIX – начале XX века, с 2019 года получил статус федерального музея-заповедника. Это позволило начать процесс объединения многочисленных (более 120) объектов крепости под одним административным началом и начать разработку масштабного плана реставрации, реконструкции и музеефикации крепости. Ведь эти объекты были – а частично остаются и по сей день – в ведении различных государственных структур – Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, администрации Владивостока. Несколько объектов крепости уже музеефицированы, и на них открыт доступ посетителей.

По словам Виктора Шалая, форт № 12 в настоящее время является одним из наиболее хорошо сохранившихся объектов крепости, который можно привести в порядок в кратчайшие сроки и открыть туда организованный доступ посетителей. Этот форт интересен тем, что создавался с учетом опыта Русско-японской войны и в его проекте применен ряд оригинальных инженерных решений. Виктор Шалай провел экскурсию для Олега Кожемяко, в ходе которой рассказал об истории объекта.

«Чтобы начать полномасштабную программу реставрации, необходимо решить ряд межведомственных вопросов. Ведь музеефикация объекта подразумевает не только реставрационные работы на нем, но и обустройство дорог, стоянок, электрических и иных сетей. Все эти вопросы зачастую музею невозможно решить собственными силами, необходимо содействие местной и региональной властей», – пояснил он.

Губернатор предложил директору музея-заповедника до конца недели составить список объектов Владивостокской крепости, к работам на которых целесообразно приступить в первую очередь, с перечислением вопросов организационного характера по каждому из этих объектов. Затем эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, в которую войдут представители всех заинтересованных структур. Все это необходимо для начала практической реализации планов развития музея-заповедника.

«Мы сейчас поэтапно рассматриваем план работ по Владивостокской крепости. После того как музей-заповедник приобрел федеральный статус, появилась возможность вплотную заняться реставрацией. Мы подготовимся, чтобы со следующего года открывать для посещения один-два объекта Владивостокской крепости ежегодно», – подчеркнул губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru