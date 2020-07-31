В ДТП пострадали светильники За последние трое суток в приморской столице автолюбители сбили четыре уличных фонаря. Один из них восстановлению не подлежит, три других отремонтированы силами подразделения «Владсвет» Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), сообщили в пресс-службе мэрии.

Одно из таких происшествий случилось на улице Нейбута в районе дома № 88. Здесь в опору уличного освещения 27 июля в 21.00 въехал автомобиль марки Delica. В результате ДТП никто не пострадал, но поврежденным оказался уличный фонарь. Железобетонная опора сломана у основания и восстановлению не подлежит.

В тот же день неизвестный водитель сбил девятиметровую чугунную опору на ул. Суханова, 3. В результате падения на землю разбился светильник. Бригада подразделения «Владсвет» отремонтировала сбитый столб, заменила плафон и энергосберегающую лампу. Чтобы установить новый светильник весом 300 килограммов, потребовалось привлечь две единицы спецтехники: крановую установку и автоманипулятор, а также ремонтную бригаду в составе шести человек.

На следующий день подобные случаи произошли еще по двум адресам – на проспекте 100 лет Владивостоку, 125 и улице Стрелочной, 48а.

В отношении виновников ДТП составлены протоколы об административном правонарушении.

«Ущерб за поврежденную опору и разбитый светильник обычно возмещается за счет автостраховки. В случае если ее нет, то стоимость фонаря оплачивает сам виновник. А если виновник скрылся с места аварии, как это произошло в районе ул. Суханова, 3, то водителя ждет еще и лишение водительских прав на срок до года», – рассказал главный инженер подразделения «Владсвет» ВПЭС Дмитрий Макеев.

К сведению: стоимость одного чугунного декоративного фонаря составляет 118 тысяч рублей.

Подобные ДТП, говорят во ВПЭС, чаще всего происходят в летний период. В месяц около 5-6 происшествий. Большинство таких аварий случается из-за невнимательности водителей или неисправности автотранспорта.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru