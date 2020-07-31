На улице Монтажной ограничат движение транспорта С 1 августа подрядная организация приступит к асфальтированию улицы Монтажной во Владивостоке. Ранее здесь были проведены все необходимые подготовительные работы.

В пресс-службе мэрии предупредили: в связи с укладкой асфальта на участке от Монтажной, 1 до Борисенко, 98 будут временно ограничены движение и парковка автотранспорта.

«Временные ограничения будут введены с 1 по 14 августа. Подрядной организации предстоит уложить новое асфальтовое покрытие на проезжей части в два слоя, верхним станет слой из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Объезд на время работ будет осуществляться по улицам Борисенко, Сахалинской, 2-й Строительной и Никифорова.

Напомним, что во Владивостоке реализуют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплексный ремонт проводят на пяти улицах – Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной. В ближайшее время в это число включат и улицу Казанскую.

«Ремонт дорог в рамках нацпроекта ведется по графику. На некоторых объектах работы уже готовы более чем на 70 %. Это улицы Каплунова, Сабанеева и участок от дома № 77 до № 100 на улице Успенского. К ремонту второго участка этой улицы, который был дополнительно включен в программу, подрядчик также приступил. Ремонт идет от пересечения с Маковского до дома № 77», – добавили специалисты.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru