Фальшивомонетчики дошли до монет Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким в России, заверили в пресс-службе Банка России.

Во II квартале количество выявленных в банковской системе России ненастоящих рублей сократилось почти на треть по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 7725 штук. Среди выявленных подделок обнаружено 6155 пятитысячных банкнот, 1191 купюра номиналом тысяча рублей и 206 – двухтысячных. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей. Вместе с тем было выявлено 58 поддельных монет номиналом 10 рублей и 4 поддельные монеты номиналом 5 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Поддельных банкнот иностранных государств за последние три месяца было выявлено 344 штуки, что на 26,6 % меньше, чем в I квартале 2020 года. Из них в апреле обнаружено 156 подделок, в мае – 76, в июне – 112. Большинство подделок – доллары США. Среди фальшивок также есть евро и китайские юани.

Отдел экономики «В»