Субмарину обстреляли ракетами, торпедами и глубинными бомбами Едва смолкли залпы праздничного салюта в честь Дня ВМФ, как часть разнородных сил Тихоокеанского флота вышла из бухты Золотой Рог для участия в тактических противолодочных учениях, сообщает сайт Минобороны РФ.

В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил во взаимодействии с морской авиацией отработали задание – поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Основу поисково-ударной группы составили большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц». В помощь военным морякам в небо также поднимались противолодочные самолеты Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ. Морская авиация в заданном районе искала субмарины противника.

С этой целью к учениям привлекалась одна из дизельных подлодок ТОФ. После установления контакта с субмариной надводный отряд атаковал ее, применяя противолодочное оружие: ракеты, торпеды и глубинные бомбы. БПК «Адмирал Трибуц» выполнил пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, а БПК «Адмирал Виноградов» произвел залп торпедами и глубинными бомбами. С воздуха подлодка была атакована противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ, который выпустил по ней авиационную торпеду.

В ходе учений условный противник был уничтожен.

Николай КУТЕНКИХ