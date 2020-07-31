Полицейские уничтожили запретный огород На территории Приморья проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках антинаркотической операции «Мак-2020».

Операция направлена на выявление незаконных посевов наркотикосодержащих растений, задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, пояснили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Так, обследуя лесной массив в Чугуевском районе, сотрудники полиции обнаружили участок общей площадью 980 квадратных метров, на котором произрастало наркотикосодержащее растение.

Экспертиза установила, что дикорастущая конопля является каннабисом, используемым для изготовления наркотиков. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков уничтожили нелегальный огород – вырвали с корнем более 13,5 тысячи кустов растений и сожгли их.

Стражи порядка рекомендуют гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркотикосодержащих растений по телефону 02 (для мобильных телефонов – 102).

Отдел новостей «В»