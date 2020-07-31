300 рублей за три пятачка под авторским соусом Завтра во Владивостоке начинается первый в этом году ресторанный фестиваль «На гребне!».

Как отметили организаторы, фестиваль дальневосточных гребешков пройдет уже в третий раз, причем не только в столице ДФО, но и во многих других городах России. Фестиваль создан для развития гастрономического туризма на Дальнем Востоке, признанном международным сервисом для путешественников Booking.com «самым вкусным направлением» в России, и популяризации локальных российских продуктов.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и в Приморье это мероприятие, изначально запланированное на июль, начинается только сейчас и продлится до 15 августа.

Главная концепция гастрономического двухнедельного фестиваля – насладиться вкусом морского деликатеса по одинаково приятной цене во всех ресторанах-участниках – 300 рублей за сет из трех свежих гребешков с авторским соусом. Также рестораны-участники предложат посетителям авторские блюда из гребешка.

Отдел новостей «В»