Владивостокцев и гостей города приглашают на фестиваль «Приморский урожай» Он пройдет в ближайшие выходные, 1 и 2 августа, на центральной площади краевой столицы. В субботу ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00, в воскресенье – с 9.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении экономического развития добавили, что участниками фестиваля станут товаропроизводители и фермеры со всего Приморья. Они представят овощи, ягоды, фрукты нового урожая, а также различные продукты по доступным ценам.

«Торговля будет организована с соблюдением необходимых санитарных требований – социальной дистанции и масочного режима, – подчеркнули в управлении. – Об этом проинформированы все участники. С такой же просьбой обращаемся ко всем, кто придет за покупками».

Как уже писал «В», во Владивостоке готовят еще одну площадку для продажи сельхозпродукции. Ожидается, что этим летом ярмарка начнет свою работу на улице Жигура. Сегодня на месте будущей торговли идут подготовительные работы.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА