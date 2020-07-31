Уличные художники напоминают о правилах гигиены Молодые активисты рисуют пропагандирующие ношение масок граффити в приморской столице. Яркие картины уже украсили подпорную стену и пространство рядом с одной из популярных остановок общественного транспорта во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

«Городские художники сами придумали эскизы для будущих граффити. Работы специально оформляются яркими красками, чтобы максимально привлечь внимание проходящих мимо людей к рисункам. Наша главная цель – еще раз напомнить населению о необходимости соблюдения карантинных мер, ведь все мы понимаем, что единственная возможность уберечься от коварного заболевания – это ношение средств индивидуальной защиты и выполнение элементарных правил гигиены», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru