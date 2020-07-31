Олег Кожемяко: Соблюдение санитарных норм нужно усилить в красных зонах края Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.

Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли. Также все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Запрещено использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.

Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.

Напомним, что режим повышенной готовности также предусматривает ношение масок и соблюдение социальной дистанции при посещении объектов торговли, мест оказания услуг и других общественных мест.

По данным на полдень 30 июля, общее число заболевших COVID приморцев с начала эпидемии – 6712. Менее чем за 10 дней эта цифра выросла на тысячу человек, отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

«За прошедшую среду, 29 июня, выздоровели 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось до 79 – за сутки скончались мужчины 45 и 79 лет, у которых болезнь протекала в тяжелой форме», – уточнила главный санитарный врач края.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, в свою очередь, отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60 % населения.

«Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», – обозначила министр.

Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципальных образований, которые входят в красные зоны по заболеваемости коронавирусом, на необходимость усиления профилактических мер среди населения.

«На данном этапе только все меры предосторожности могут удержать ситуацию. Важно оповещать людей о всех новых случаях заболевания, проводить дезинфекцию подъездов в домах, где заболевшие находятся на карантине», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях, каждое утро проводить инструктаж по мерам безопасности среди сотрудников.

Отдел новостей «В»