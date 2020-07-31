Очи жгучие Лазерные операции на глазах стали доступны приморцам по полису ОМС

Сложные офтальмологические операции при глаукоме и некоторых патологиях сетчатки глаз начали выполнять в офтальмологическом центре Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ). Они доступны приморцам по полису ОМС, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

ВКДЦ стал одним из первых медучреждений, которые возобновили работу в условиях режима повышенной готовности. За время режима самоизоляции здесь установили два аппарата для проведения лазерных операций и лечения офтальмологических патологий общей стоимостью более 8 миллионов рублей.

Одними из первых, кто побывал за новой операционной установкой, стали Наталья Титова и Владимир Лазарев. Пациенты обратились в офтальмологический центр по направлению участкового офтальмолога и получили квалифицированную помощь специалистов и дорогостоящие операции по полису ОМС совершенно бесплатно.

«Я готовился к неприятным ощущениям, а получилось все легко и быстро, это удивительно!» – говорит Владимир Лазарев.

«В связи с тем, что лазерная хирургия является методом более щадящим, чем обычная, безусловно, она является более предпочтительной. Не случайно многие частные офтальмологические центры и клиники предлагают населению подобные операции, но за существенную плату», – говорит доктор-офтальмолог Владивостокского клинико-диагностического центра Лилия Доронина.

Специалисты отмечают, что использование методов лазерной хирургии в амбулаторных условиях позволяет оказывать медицинскую помощь на ранних стадиях многих заболеваний – при глаукоме, сахарном диабете, отслойке и дистрофии сетчатки и других.

Лазерное оборудование – не единственное приобретение Владивостокского клинико-диагностического центра. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональных ответвлений предусмотрена закупка оборудования общей стоимостью более 10,5 миллиона рублей.

«В первоочередном списке – 20 различных аппаратов для офтальмологического, аллерго-респираторного отделений, а также для Центра здоровья. Часть из них составляет оборудование, которого раньше у нас не было, но которое жизненно необходимо на данном этапе развития центра, а другая часть – оборудование на смену старому: более современное, функциональное и эффективное», – отметили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Евгений СИДОРОВ

Фото предоставлено медучреждением/ primorsky.ru