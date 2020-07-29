Индейцы из племени удэге Наш читатель и потомок Дерсу Узала нашел след удэге в районе американских Великих озер

Каждую неделю в редакцию «Владивостока» приходит пачка свежих писем от наших читателей. Среди них есть послания особые. Об одном из них сегодня и пойдет речь. Точнее, речь будет вести в основном сам читатель – дадим ему слово. Александр Канчуга, потомок Дерсу Узала (по сестринской линии), житель села Красный Яр, пенсионер, всю свою жизнь отдавший работе школьного учителя.

По следу ножей

Надо отметить, что письмо пришло в ответ на публикацию о памятнике Дерсу Узала, установленном в селе Красный Яр. Наш читатель обращается к скульптору Алексею Степанченко, который, достоверно изобразив знаменитого удэгейца в целом, допустил одну небольшую ошибку в детали. А уже из этой детали выросло целое историческое расследование.

«Прочитал в газете «Владивосток» за 29 апреля 2020 года статью «Дерсу принимает гостей в правильных чунях», откуда узнал имя создателя скульптуры «Дерсу Узала», которую установили в селе Красный Яр.

Был я и на самом открытии, но стоял в стороне. А потом, когда все разошлись, подошел, осмотрел внимательно все вокруг и в первую очередь на наличие на поясе двух ножей и путы (пута – так называют удэгейцы небольшое хранилище соли, спичек и других мелочей). Все верно. Ведь только удэгейцы носят за поясом два ножа: один обычный для разделывания туши и других нужд, другой – под названием афили. Он нужен удэгейцу как инструмент: рубанок, сверло и прочее. Только одного все-таки скульптор не учел – ручку афили. Она у него как у обычного ножа, а на самом деле должна быть другая.

Два ножа с путой за поясом носят только удэгейцы. Но как-то я узнал, что такое есть и у одного из племен индейцев Северной Америки. Мне об этом поведал американский консул из Владивостока Том Армбрустер. Он приезжал в Красный Яр, заходил и ко мне. Мы долго с ним беседовали на тему, каким образом в Америке оказалось племя, носящее за поясом два ножа и путу, точно так же, как и удэгейцы. Это удивило его, потому он и рассказал мне подробнее об этом племени.

Живут они среди других племен индейцев, но отличие их в том и состоит, что у них за поясом есть эти атрибуты. Как может быть такое? Удэгейцы живут на юге Дальнего Востока, а то племя – в районе пяти Великих озер. Откуда они там появились – для него загадка. После встречи с ним я разгадал эту тайну, вспомнив встречу с нанайскими учеными-историками (фамилии и имена их я основательно позабыл). Считаю нужным передать эту историю, известную только по устному повествованию.

Нанайцы мне тогда, в 1993 году, поведали следующее. Не знаю, в какие точно времена это было. Территория тогдашних удэгейцев достигала побережья Охотского моря, в частности, доходила до нынешнего города Охотска. И вот однажды одно племя удэгейцев двинулось на север. Они достигли Чукотки, а чукчи потом им помогли перебраться через нынешний Берингов пролив на Аляску.

Здесь нанайцы потеряли их след. Я же, узнав от консула о рассказанном им племени, пришел к выводу: эти удэгейцы, которым чукчи помогли перебраться на американский континент, добрались до района Великих озер и поселились там у племен индейцев. Вот откуда у них два ножа за поясом и пута.

Нужно сказать, что об уходе племени удэгейев на север и от Чукотки на Аляску знает один из бывших краснояровцев, полный мой тезка Канчуга Александр Александрович 1961 года рождения, живший со мной по соседству на одной улице под названием Комсомольская. Его семья переехала жить в Кур-Урмийский район Хабаровского края. Саша уже давно стал взрослым. Часто общался с моим сыном. Он ездил всюду, побывал на Чукотке, на Аляске. Там-то ему и рассказали об этом племени. Но он тоже не знал, куда они ушли, когда обосновались на американском континенте. Зато мне это удалось благодаря общению с историками-нанайцами и консулом.

Был бы я помоложе, съездил бы в Америку, отыскал это племя и узнал бы о его появлении в Америке. Консул обещал мне узнать подробности, но его перевели в какую-то другую страну, на этом и закончилось наше с ним общение».

Уважаемый Александр Александрович, это действительно очень интересное наблюдение и потрясающая история. Возможно, нам удастся найти ее подробности. В действительности история заселения Америки тесно связана с историей народностей Крайнего Севера нынешней России. Есть версия, что американские индейцы – потомки тех племен, которые за 11 тысяч лет до нашей эры вышли к побережью Охотского моря и затем через Берингов пролив переправились на Аляску. По крайней мере, так события описаны в книге известного ученого Джареда Даймонда «Ружья, микробы, сталь». В ней же приводится удивительный факт, что переселенцы за одно тысячелетие заселили весь американский континент, то есть, если смотреть по карте, спустились с Аляски на самый низ Южной Америки. Так что ваша точка зрения не только интересна всем людям, любящим историю, но и вполне убедительна.

История семей

Но на этом письмо Александра Александровича не заканчивается. Читатель рассказывает о своей семьей и родстве с Дерсу Узала.

«А настоящее имя Дерсу, по словам моей матери, Деликчи. Она знала о нем много. Это был родной брат ее бабушки, жены моего прадеда Чуваси, один из сыновей которого – Галима – мой дед.

У Чуваси и его жены (имя ее мама так и не назвала, так как по обычаю удэгейцев имя деда и бабушки запрещено детям называть – это грех) было много детей. Конечно, тогда многие дети умирали во младенчестве, но один из их сыновей – Галима вырос. В 14 или в 15 лет он ушел в Китай на заработки и надолго задержался. Женился, нарожал четырех детей, а в 1905 году, оставив свою семью, вместе с пятью друзьями двинулся на речку Бикин. Здесь некоторые женились на удэгейских девушках, а некоторые обосновались на территории нынешнего Хабаровского края. Наш дед Галима женился на девушке из рода Суляндзига. У них родилось еще семь детей, двое из которых (близнецы) умерли сразу после рождения. Пятеро выросли и тоже создали свои семьи.

У них потомков было много, особенно у моей матери – она родила 14 детей. Если бы отец не воевал с немцами, то наверняка было бы 16, ведь между моей сестрой Зиной 1941 года рождения и братом Левой 1946 года более четырех лет разницы. Вот и родилось бы еще не менее двух детей.

Хотя у Дерсу не осталось прямых потомков, но через родную сестру он их имеет много. Я во многих своих записях, в том числе и в книгах, даю эти сведения. Это мы, мамины дети, дети ее братьев и старшей сестры.

Непрямые потомки у него есть и в Китае, где наш дед Галима оставил четверых детей. А здесь у него остались потомки у Суляндзигов и Канчугов. Особенно много у Канчугов.

Дед Галима родился на юге сегодняшнего Приморского края в Ольгинском районе, а деревня сегодня называется Михайловка. Там живут тазы и гольды. В 1905 году он перебрался в Бикин. Жена его, моя бабушка, умерла сразу после рождения сына Васи (по-китайски Лайцая). Пятерых он уже поднимал сам. Больше не женился. Умер в 1932 году в Олоне, там же и похоронен.

Из Китая он пришел на Бикин к удэгейцам с китайской фамилией Лоугодя, но паспорт получил по фамилии жены – Суляндзига, так что и все его дети Суляндзиги. Все его потомки по мужской линии носят эту фамилию. И даже потомки старшей дочери. А вот дети, внуки, правнуки его младшей дочери, нашей мамы Нины, все Канчуги по фамилии ее мужа.

У нее было два мужа, и оба Канчуги, так как второй муж ее, наш отец Александр, был младшим братом ее первого мужа Найбы, которому дед Галима продал ее за 300 рублей. Ей было тогда только 13 лет. Мама так и не простила ему этого. Как он ни старался примириться до самой смерти, мама так ни разу после замужества и не виделась с ним, даже на похороны не успела, только сходила на его могилу, для ритуала, а что она ему над могилой сказала, никто не знает».

К письму приложен рисунок того, как по-настоящему выглядели ножи удэгейцев. Спасибо, уважаемый Александр Александрович, за такое подробное и ценное письмо. Мы читаем все, что нам присылают наши читатели. И впредь постараемся делать обзоры редакционной почты. Главное, пишите.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Андрея ХАУСТОВА / Пресс-служба нацпарка «Бикин», рисунок Александра КАНЧУГИ