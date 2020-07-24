Дважды Герой и дважды маршал Выдающийся полководец Великой Отечественной: аристократ, рабочий, красный командир

В поселке Трудовое одна из улиц названа в честь дважды Героя Советского Союза, маршала СССР и Польши Константина Рокоссовского. «В» продолжает знакомить своих читателей с материалами проекта «Улицы Владивостока», который ведет пресс-служба мэрии.

Родину «подобрали», фамилию дополнили

Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года. Можно сказать, что мест рождения у будущего маршала два. Во всех советских энциклопедиях и научных трудах указан город Великие Луки в Псковской области. Сам Рокоссовский в своих автобиографиях до 1945 года называл местом рождения Варшаву. В конце Великой Отечественной войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, там полагалось установить его бронзовый бюст. Однако ставить памятник советскому полководцу в формально независимой, хоть и братской Польше руководство СССР не стало. Поэтому для маршала «подобрали» новую Родину – на территории Советского Союза.

Происхождение полководца также подверглось корректировке. Его семья принадлежала к старинному польскому роду герба Глаубич и владела деревней Рокоссово, от названия которой и произошла фамилия. Однако после восстания 1863 года дворянства их лишили.

В документах вплоть до начала 20-х годов Константин Рокоссовский значился под отчеством Ксаверьевич, звучало оно для русского уха непривычно и порождало большую путаницу. Во всех документах его писали по-разному - от Савельевича до Васильевича, так что пришлось сменить и его. А вторая буква «с» к фамилии Рокосовски была добавлена уже тогда, когда будущий маршал обосновался в советской России. Полковой писарь переиначил ее на русский лад. Константы Рокосовски стал Константином Константиновичем Рокоссовским, об этом пишет его правнучка.

Рассказывая о своей биографии, коммунист Рокоссовский, как правило, умалчивал и некоторые факты о своем детстве. Например, что ездить на лошади он научился в поместье своего дяди, отец Ксаверий Рокосовски был не машинистом, а инспектором Варшавско-Венской железной дороги, а мать Антонина Овсянникова – учительницей русского языка и литературы. Его прабабушка Хелена Холевицкая была прима-балериной Варшавской оперы. Будущий полководец с детских лет владел двумя языками: русским и польским.

От помощника стоматолога до каменотеса

Отец Константина скончался в 1905 году от долгой болезни, оставив семью без средств. Пока была жива и здорова мать, Константин учился в училище Антона Лагуна. Но в 1910 году ее здоровье ухудшилось и мальчику пришлось прекратить учебу. Окончив четырехклассное городское училище, он пошел работать: был помощником кондитера и дантиста, а потом устроился чернорабочим на чулочной фабрике, где в последнее время работала его мать.

В 1911 году мать Константина умерла, и 15-летнему подростку пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он продолжал работать на трикотажной фабрике до весны 1912 года, когда вспыхнули массовые забастовки и демонстрации рабочих. Вместе с рабочими других предприятий работники трикотажной фабрики вышли на улицы предместья Варшавы с красным знаменем, среди них был и юный Рокосовски. После столкновения с отрядами конной жандармерии Константин оказался в тюрьме Павиак. Вскоре его отпустили, но с фабрики уволили. До 1914 года Рокоссовский проработал помощником каменотеса в мастерской по изготовлению памятников.

Карьерный взлет. Арест. Победа

В возрасте 18 лет Константин был зачислен добровольцем в драгунский Каргопольский полк. Кавалерист Рокоссовский отличался смелостью и решительностью: он несколько раз отметился в разведывательных рейдах, успешно действовал в составе партизанских отрядов и уже весной 1917 года был произведен в унтер-офицеры. Через несколько месяцев, в октябре 1917 года, перешел на сторону красных. С 1918-го по 1920 год командовал эскадроном, отдельным дивизионом, отдельным кавалерийским полком. Награжден тремя орденами Красного Знамени.

После двух лет учебы на Высших кавалерийских командных курсах Константин Константинович работал инструктором кавалерийской дивизии, дислоцированной в Монгольской Народной Республике. В 1929 году участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге. С 1930 года до начала Великой Отечественной войны командовал полком, бригадой, дивизией.

В августе 1937 года Рокоссовский поехал в Ленинград, где был арестован по обвинению в связях с польской и японской разведками, став жертвой ложных показаний. Два с половиной года провел под следствием. 22 марта 1940 года благодаря в том числе ходатайству Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко к Сталину дело Рокоссовского было прекращено, Константина Константиновича освободили и реабилитировали. После этого его полностью восстановили в правах, должности и партии.

В годы Великой Отечественной войны Константин Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом, 6-й армией Западного фронта. Со второй половины 1942 года по 1945 год - Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Войска под командованием Рокоссовского участвовали в Московской, Сталинградской и Курской битвах.

В Курской битве (1943 год) Центральный фронт под командованием Рокоссовского нанес поражение немецким войскам генерала Моделя (операция «Кутузов») под Орлом. В честь этого события в Москве 5 августа 1943 года был дан первый салют. В грандиозной Белорусской операции (1944 год) 1-й Белорусский фронт Рокоссовского разгромил группу армий «Центр» фельдмаршала фон Буша и совместно с войсками генерала Ивана Черняховского окружил в Минском котле до 30 дивизий врага (операция «Багратион»). За выдающиеся заслуги во время Белорусской наступательной операции Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза. 24 июня 1945 года маршал Рокоссовский командовал Парадом Победы на Красной площади в Москве.

Маршал Польши

С 1945-го по 1949 год Рокоссовский был главнокомандующим Северной группой войск. В октябре 1949 года президент Польской Народной Республики Болеслав Берут обратился к советскому правительству с просьбой направить маршала для службы в Польском Войске. В течение семи лет Рокоссовский исполнял обязанности министра национальной обороны и заместителя председателя Совета Министров Польской Народной Республики. Ему было присвоено звание маршала Польши.

В 1956 году после возвращения в СССР был назначен заместителем министра обороны. С января 1958-го по апрель 1962 года Рокоссовский – главный инспектор министерства обороны.

Умер он 3 августа 1968 года, похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

В честь Константина Рокоссовского названы улицы в 37 городах России, 12 городах Белоруссии и 8 городах Украины.

Анастасия КОТЛЯРОВА

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