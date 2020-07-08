Почему Волк не может пить чай с Красной Шапочкой Сотрудники детских библиотек уверены, что нельзя растить детей в стерилизованном мире

Постепенно в Приморье начинают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Робкие надежды стали расцветать в культурных институциях: музеи уже распахивают двери, другие учреждения готовятся встретить зрителей, читателей, посетителей…

Как прожила эти «ограничительные» месяцы Приморская краевая детская библиотека, какие уроки вынесла из удаленной работы с юными книголюбами, рассказывает директор ПКДБ Елена Кулинок.

Преодолевая дистанцию

– Елена Ивановна, каково библиотеке без читателей?

– Очень непросто! Мы привыкли общаться непосредственно с читателями, создавали все возможности, чтобы чаще с ними встречаться, постоянно проводили самые разные мероприятия. И вдруг остались без живого, очного контакта… Да, мы сразу перешли в онлайн-формат, но некая растерянность поначалу все же была. Пока мы не поняли, как нужно действовать в новых условиях.

Да, библиотека и раньше активно присутствовала в Интернете – мы развивали свой сайт, странички в соцсетях и не забывали о них, но это все же был сопутствующий вид связи с читателями. А тут он внезапно стал основным и единственным. И надо было находить такие приемы и методы, чтобы детям было интересно общаться с нами в Сети, реагировать на наши предложения и идеи, давать обратную связь.

Замечу, что поиск таких приемов – дело творческое, требует вдохновения, а именно на это у нас и не было времени. Нам, по сути, пришлось обучаться на ходу, особенно работе в соцсетях.

А вы уже прошли веб-квест?

– Из тех онлайн-активностей, которые вы предложили читателям, какие оказались самыми востребованными?

– Те активности, на которые откликались не только дети, но и их родители. Нам принципиально важно, чтобы мамы и папы участвовали в этом процессе и знали, что ребенок читает, как читает и когда.

В апреле мы провели конкурс кроссвордистов. Он оказался настолько востребованным, что сейчас мы планируем провести уже офлайн День кроссвордиста. Как только нам разрешат открыться…

Не остался без внимания и конкурс видеороликов. Мы не первый год проводим акцию ко Дню детской книги 2 апреля. По традиции выбираем автора (обычно это отечественный писатель, чей юбилей отмечается в текущем году) и посвящаем акцию ему, читаем его книги, проводим игры и так далее. В этом году – Даниил Хармс. Мы предложили читателям и нашим коллегам из детских библиотек по всему краю снять ролики на эту тему. Мы получили и разместили на Ютубе 24 ролика!

Отмечу, что эта акция проводилась не только в Приморье. Мы научились сотрудничать с коллегами из других регионов ДФО, делиться проектами, принимать в них участие. И вот Сахалин, Амурская область тоже создавали ролики по творчеству Хармса, проводили конкурс иллюстраций.

Провели мы и онлайн-спринт «Что есть в Приморье», который понравился читателям. Веб-квесты отмечу особо – они пользуются большой популярностью. Для юных читателей это и занимательно, и интересно, и весело. Коллеги в крае подхватили эту идею и стали придумывать свои варианты. Сейчас на нашем сайте сразу два веб-квеста, один из них посвящен 160-летию Владивостока. И ребята активно играют, многое узнавая об истории нашего города, получая информацию о том, что можно почитать на эту тему, чтобы узнать больше.

От синдрома Вити Малеева…

– А вообще дети интересуются дополнительной литературой или читают лишь по спискам из школы?

– Мы заметили, что эти списки в последние несколько лет стали активно мотивировать родителей. Мамы и папы весьма заинтересованы в том, чтобы ребенок прочел все, что требуется по обязательной программе и по списку внеклассного чтения.

Но наша задача в том, чтобы раскрыть родителям и детям ту литературу, которая осталась за пределами этих списков. Для этого мы организуем читательские летние конкурсы, в этом году он проходит в очно-заочной форме. Часть заданий «Путешествия в лето книжного цвета» уже выложена на нашем сайте. В этом году для конкурса мы предложили ребятам несколько книг авторов, чьи юбилеи пришлись на 2020-й. Но обычно мы концентрируем внимание на современных писателях, формируем подборки книг, на которые предлагаем обратить внимание.

Сегодня издается множество книг для детей всех возрастов. Мы стараемся давать читателям как можно больше информации об интересных, талантливых авторах, умных, хороших книгах. Но должна сказать, что многие родители крайне консервативно относятся к тому, что рекомендуют читать детям. Наши библиотекари составляют списки, подборки, советуют. А над родителем довлеет собственный опыт: «Я читал Гайдара, и мои дети тоже пусть его читают!»

Недавно на одной радиостанции провели опрос родителей, какую книгу они порекомендуют прочесть своим детям: того самого Гайдара, книгу о Гарри Поттере или комикс. Итоги таковы: 80 процентов мам-пап проголосовали за Гайдара, 18 – за Гарри Поттера и 2 процента – за комикс. Причем приглашенные радиостанцией эксперты – психолог и книжный критик – говорили, что ребенок должен идентифицировать себя со временем, в котором живет, находить в книге героя, который похож на него. И это правда.

Мало того, я скажу, что и комиксов не надо бояться. Это литература, с которой можно работать. Она может помочь ребенку «расчитаться», приобщиться к чтению и увлечь. Тут важно поймать момент, когда от комикса можно переходить к полноценной книге.

– А ваши читатели приходят к вам за классикой или за современной литературой?

– Миссия библиотеки – помочь ребенку повзрослеть, подготовиться к взрослой жизни. Он должен и может читать разные книги, любых жанров и стилей. Узнавать, как устроен мир. Вырабатывать свои правила жизни, основывая их на моральных принципах, в том числе прочитанных в книгах. В этом смысле ребенку чаще помогает классика. Поэтому большую часть художественной литературы в наших фондах составляет классика, в том числе золотой фонд детской литературы, который всегда востребован.

А вот за какими книгами приходят читатели… Я уже упомянула о консерватизме родителей, его еще называют синдромом Вити Малеева, мол, если я читал, то и мой ребенок обязан прочесть. Меж тем психологи говорят так: надо понимать, какую задачу вы ставите в процессе чтения. Вы хотите, чтобы ребенок получил удовольствие? Или чтобы он узнал что-то новое и потом обсудил с вами, чтобы книга стала поводом для общения? Хотите, чтобы он пережил какие-то эмоции? Или чтобы книга расширила, развила его лексикон? В зависимости от цели вы можете либо читать вместе с ребенком, объясняя ему непонятные реалии или слова в книге, либо предоставляете возможность читать самостоятельно. И – недочитать. Да, книги можно недочитывать. Это не страшно! Это нормально! Вполне может быть, что книгу, которую ваш ребенок сегодня решительно отложил, ему захочется прочесть через год или два. Могу точно сказать, что книжные предпочтения как были, так и остаются уникальными. Один ребенок те же приключения Вити Малеева дальше первой страницы не прочтет, а другой проглотит эту книгу с огромным интересом!

Но чаще современный ребенок хочет читать о том, чем он живет, «про сегодня». Ему неинтересно, когда он сам по себе, а книга сама по себе. Именно поэтому мы активно работаем с родителями, рассказываем им о новых поступлениях, чтобы они могли предложить своему ребенку книгу о таком же ребенке, как он.

…До ханжества и ошибок

– Легко вам это удается?

– Нет. Иногда родительское упрямство очень сильно. Часто мы сталкиваемся с желанием родителей давать ребенку «отфильтрованную» книжку. Чтобы там не было проблем, причем никаких. Условно говоря, «Волк не стал обижать бабушку и Красную Шапочку, он пришел к ним в гости, и они вместе пили чай» – вот такое содержание желают видеть многие мамы и папы. А уж упоминание о первой любви, например, у многих вообще вызывает ханжеский ужас: зачем нашим деткам читать про это? Я порой удивляюсь, может, в свое время мимо этих мам и пап прошли чудесные «Динка» Асеевой, «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Фраермана и многие другие прекрасные книги? Да как вообще можно подготовить ребенка к жизни, если он будет находиться в стерилизованном мире?

Впрочем, часто мы слышим и другие отзывы, нам не раз говорили: спасибо, что предложили прочесть эту книгу. И это радует.

Меня часто спрашивают, больше или меньше стали читать современные дети. Я отвечаю так: читающие дети были всегда, они есть и сегодня. Так что не настолько все катастрофично.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Ирины ПАВЛЕНКО