Трогать звезду дозволено не каждому Житель Владивостока Кирилл Анисов не только общался с рок-идолами, некоторые из них даже доверяли ему свое тело

Не подумайте ничего плохого. Разгадка близких контактов нашего земляка с кумирами миллионов в его профессии. Кирилл – дипломированный врач, мануальный терапевт и отличный массажист, из тех, кто в рекламе не нуждается.

Круто зажигали в «Лужниках»…

Первыми в сильные руки доктора Анисова попали музыканты немецкой группы «Скорпионз» во время их первого визита во Владивосток в октябре 2002 года в рамках российского тура. В райдере бундесрокеров был указан массажист, поэтому местные организаторы концерта предложили Кириллу поработать с группой. От такого предложения грех было отказаться.

– Я знал, кто такие «Скорпионз». В молодости я хорошо играл в футбол. В 1989 году наша бывшая школьная команда «Старт» выиграла городской турнир. Это было через год после того, как я пришел из армии. В качестве приза нам дали два билета в «Лужники» на прощальный матч Льва Яшина, нашего прославленного голкипера. Спонсоры соревнований также оплатили авиабилеты в Москву и обратно, – рассказывает Кирилл Анисов. – Мы билеты поделили и полетели вчетвером (пришлось доплатить за перелет). В столице сходили на матч сборной СССР против сборной мира, посмотрели Яшина.

И в эти же дни в «Лужниках» проходил первый международный музыкальный фестиваль «Рок против наркотиков» с участием зарубежных групп «Скорпионз», «Синдерелла», «Скид Роу», «Бон Джови», «Мётле Крю», Оззи Осборна и наших: «Нюанс», «Бригада С» с Гариком Сукачевым и «Парк Горького». Билеты были в свободной продаже. Это же «Лужники», свободных мест было много. Концерт продолжался два дня с перерывом, 12 и 13 августа. Музыканты выступали по очереди.

Завершали фестиваль «Скорпионз». К тому времени уже стемнело, а мы сидели недалеко от сцены, и нам была видна вся чаша «Лужников». Когда «скорпы» заиграли свои знаменитые баллады, зрители зажгли зажигалки и спички, мы закричали. Настолько все было классно… В те времена «Скорпионз» считались, наверное, самой крутой командой. До этого я слышал их песни только на кассетах. Конечно, этот фестиваль отложился в памяти…

Только приехал, а уже дети появились

Прошли годы. Во Дворец культуры моряков, нынешний FESCO Hall, где должны были выступать «Скорпионз», за полтора часа до концерта массажист Анисов привез кушетку, установил ее в помещении за сценой. Сегодня Кирилл признается, что перед работой волновался. Он понимал, что его пациенты – обычные, в сущности, люди, только со звездным статусом.

Владивосток стал одним из первых городов российского тура «Скорпионз», перед столицей Приморья музыканты выступили в Перми и Иркутске. Это были их первые большие гастроли по России – The Best of Scorpions. Два концерта с полной отдачей (иначе «скорпы» не могут), утомительные перелеты, кратковременный отдых – все это сказывалось на самочувствии немолодых уже рокеров. Поэтому им и был нужен массажист, чтобы взбодрить и что-нибудь подправить, если будет необходимость.

Первым клиентом Анисова стал басист Ральф Рейкерманн, затем – вокалист Клаус Майне, следом – барабанщик Джеймс Коттак. Гитаристы Рудольф Шенкер и Матиас Джабс отказались от массажа. Хотя, по словам Кирилла, Шенкер чувствовал себя не очень хорошо, его даже пошатывало. Это усталость смешалась с обилием загодя принятых горячительных напитков. Впрочем, на качестве его игры это не сказалось. На концерте Шенкер был превосходен. Как сказали бы русские по этому случаю, мастерство не пропьешь.

Сеанс массажа длился около получаса. Во время процедуры немцы оценивали работу массажиста скупо, одним всем понятным словом «Гут!», которое постоянно повторяли. В отличие от них американец Коттак был раскрепощен и общителен: пока Кирилл мял его тело, руки и ноги, Джеймс что-то воодушевленно рассказывал. Видимо, делился впечатлениями от поездки по России. Мануальщик ему поддакивал, он понимал некоторые фразы и слова.

После окончания сеанса барабанщик попросил массажиста не уходить, а сам куда-то умчался. И тут за кулисами появилась жена Кирилла с сыном Борисом, мальчику тогда было не более двух лет. Они тоже пришли на концерт. Отец подхватил на руки уставшего наследника, и тут вернулся Коттак с барабанной палочкой, на которой маркером оставил свой автограф. Это был подарок массажисту за хорошую работу.

Кирилл спросил:

– Можно ли сделать фото с сыном?

– Sure thing («Конечно/Не вопрос». – Прим. авт.), – ответил Джеймс.

Фотографировали недорогой «мыльницей» – время телефонов с фотокамерами еще не наступило. И как-то само собой получилось, что в момент фотосессии Анисов передал сына барабанщику. Американец взял Борю на руки и засмеялся:

– Надо же, только массаж сделал, а уже ребенок появился!

Во время концерта Кирилла, по его словам, распирала гордость от того, что он тоже приложил руку (даже две) к выступлению знаменитой рок-группы.

А вот во второй приезд «Скорпионз» во Владивосток, в августе 2009-го, Анисов с музыкантами не поработал, хотя такая возможность была. Ему не повезло: накануне он сломал руку.

Остались фото и выцветшая футболка

Зато в октябре 2004 года клиентами доктора Анисова стали члены группы Deep Purple – перед концертом во Владивостоке им тоже потребовался массаж. Работа протекала по прежней схеме: Кирилл приехал за полтора часа до шоу, но кушетку установил не на сцене за кулисами, а в служебном коридоре, куда вход посторонним запрещен, рядом с гримерными комнатами. Свои тела ему доверили гитарист Стив Морс, барабанщик Иэн Пэйс и клавишник Дон Эйри.

Свои воспоминания о массаже «темно-лиловых» мануальный терапевт охарактеризовал кратко.

– Помял, размял, похрустели, и все. Я же понимаю, что все надо делать аккуратно. Чуть надавишь – шею свернешь, и концерт не состоится, – смеется Кирилл.

На память о встрече с легендарными музыкантами у него остались фотографии. Была еще футболка с логотипом группы, но она уже выцвела от многочисленных стирок…

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Кириллом АНИСОВЫМ