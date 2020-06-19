Историю региона нарисуют, расскажут и станцуют Первый грантовый конкурс для приморских и российских художников проводит центр современного искусства «Заря».

Здесь, как сообщила пресс-служба ЦСИ, в рамках международной программы резиденциального обмена «Контактные зоны: Дальний Восток» начали принимать заявки на участие в резиденции Aomori Contemporary Art Centre (Япония) на 2020 год. Набор продлится до 1 августа.

Срок резиденции – месяц осенью текущего года (точная дата еще уточняется, возможен перенос на более поздние даты в связи с COVID-19).

Программа резиденции призвана способствовать изучению и самоидентификации Дальневосточного региона, имеющего уникальные географические и исторические особенности, развитию культурного обмена и сотрудничества между Россией и странами Азии.

Присылать заявки (контакты на сайте ЦСИ) могут российские художники, кураторы, исследователи в области культуры и искусства, представители современного танца, историки, социологи, географы, поэты, музыканты, филологи и лингвисты.

Кандидатам предлагается разработать исследовательские проекты, в которых прозвучит тема сравнительного анализа истории, искусства и культуры России и Японии.

Отборочная комиссия будет оценивать работы по ряду критериев, например, удалось ли художнику или исследователю сделать акцент на истории Японии и России; сформулированы ли концепции предлагаемого проекта и продуман ли процесс его реализации.

Победителям предстоит реализовать в принимающей институции выставочный проект либо провести лекцию, мастер-класс или перформанс. Участникам арт-резиденции будет оплачен авиаперелет в аэропорт Аомори, предоставлено жилье, а также возмещены затраты на реализацию проекта.

Заявка должна включать в себя портфолио недавних проектов, выставок, публикаций или фрагментов исследовательских работ.

Кстати

Aomori Contemporary Art Centre открылся в 2001 году и ставит главной задачей работу арт-резиденции, обмен идеями и возможностями между художниками, студентами и местными жителями. Арт-резиденция расположена в живописном месте на севере японского острова Хонсю, у подножия гор Хаккода.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ЦСИ «Заря»