Город ждет признания в любви «Владивостоку – с любовью» – так называется творческий конкурс (6+), организаторами которого стали Приморская краевая картинная галерея и «Почта России».

Цель конкурса – воспитание патриотизма, любви к своему городу, малой Родине, к красоте родных мест и улиц, скверов и парков Владивостока…

Принять участие в конкурсе могут все желающие, все жители краевого центра (и даже те, кто живет в других городах Приморья, но любит Владивосток). Причем верхняя возрастная планка неограниченна. Вам 90 и вы готовы рассказать в стихах (прозе) и рисунке о своей любви к Владивостоку? Прекрасно!

Для участия в конкурсе принимаются работы, содержащие в себе текстовую часть поздравления городу (в том числе в стихотворной форме) и посвященный ему рисунок. Может быть представлено неограниченное количество работ от каждого участника и в любой технике исполнения – от графики до темперы. Работы следует представлять в формате JPEG, размер не менее 800х600 пикселей, а отправлять по адресу: npo@primgallery.com, в теме обязательно указать название конкурса – «Владивостоку – с любовью». Каждая работа должна сопровождаться следующими сведениями: фамилия, имя, возраст (полных лет); название, размер, техника выполнения работы.

Все работы, поступившие на конкурс, будут опубликованы на официальных страницах Приморской государственной картинной галереи в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники». Все участники будут награждены новыми уникальными почтовыми карточками с изображением произведения «Приморский вокзал», изданными специально к 160-й годовщине со дня образования Владивостока, а также благодарственными письмами. Три победителя в каждой возрастной группе награждаются дипломами и памятными подарками от Приморской государственной картинной галереи и «Почты России».

Оцениваться работы будут по нескольким критериям, среди которых содержательность и соответствие рисунка теме; оригинальность идеи; творческий замысел; художественный уровень и соответствие творческого уровня возрасту автора.

Присылать работы можно до 15 июля, церемония награждения победителей пройдет в день открытия выставки «Нарисованный Владивосток» – 17 июля.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей