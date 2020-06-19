Около 6 тысяч детей стали получателями нового пособия в Приморье Почти 254 миллиона рублей направлено на выплаты приморским семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет. С начала июня получателями нового демографического пособия стали около 6 тысяч маленьких жителей региона, сообщили в пресс-службе края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на эту меру социальной поддержки уже поступило почти 35 тысяч заявлений. Официально на рассмотрение заявления дается до 30 дней, однако специалисты центра социальной поддержки обрабатывают их в оперативном порядке. Некоторое время требуется лишь для сбора межведомственной информации для назначения выплаты.

«Для родителей новое пособие оформляется просто: необходимо через портал Госуслуги или Социальный портал Приморского края подать заявление. Все документы, подтверждающие право на выплату, сотрудники центра самостоятельно запрашивают в налоговой и миграционной службах, Пенсионном фонде, Фонде соцстраха и других ведомствах», – поясняет глава краевого минтруда Светлана Красицкая.

Она обращает внимание родителей на еще один важный момент: необходимо информировать сотрудников соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии.

«Неверные или устаревшие данные также влияют на скорость поступления выплаты на счет мамы», – уточняет Светлана Красицкая.

Напомним: право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

Выплата рассчитывается с января, поэтому в июне семьи получат 43,3 тысячи рублей. Далее размер ежемесячной выплаты составит 7,2 тысячи рублей.

За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону 8-800-30-22-145.

Отметим, что принцип социальной ответственности государства перед гражданами предлагается закрепить на законодательном уровне – с помощью предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации. Голосование по внесению изменений в главный закон страны пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Принять участие в плебисците можно будет и на дому.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /primorsky.ru