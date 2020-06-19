Системной проблеме – системное решение В Приморье удалось поправить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот

В прошлом году в Приморье более 800 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили положенные им по закону квадратные метры. Об этом на заседании Законодательного собрания сообщил губернатор Олег Кожемяко, отчитываясь за работу правительства за 2019 год.

Последние пять-шесть лет на эти цели выделялось порядка 300 квартир, иногда заметно меньше, но никогда значительно больше. Проблема нуждалась в системном решении и глобальной перенастройке, но вместо этого принимались точечные и беспорядочные меры, не имевшие успеха. Так, например, одно время власти региона (тогда еще администрация края, а не правительство) решили обеспечивать сирот квартирами в специальных новостройках, тем самым убивая двух зайцев: давая толчок строительному сектору и решая социальную задачу. В итоге строительство спецжилья для детей-сирот велось медленно, с постоянными срывами сроков, сами дома возводились на окраинах поселений, вдалеке от социальной инфраструктуры. Возникла и другая проблема. Надзорные органы стали прямо говорить о таких домах, как о «гетто», а районы, где они появлялись, быстро получали название неблагополучных. Существовали планы строительства домов не отдельно для сирот, а под широкий социальный спектр: военные, учителя, медики и т.д. Но планы эти, обсуждаемые из года в год, так и не обрели вид официального документа.

Обеспечение жильем детей-сирот было разделено на несколько ведомств. Приморский департамент строительства отвечал за постройку специального жилья, департамент образования выдавал сертификаты на покупку квартир, исполняя совершенно нехарактерные для себя полномочия.

При этом львиная доля выделенных на программу средств возвращалась в бюджет из-за того, что их просто не могли освоить. Из-за неповоротливости чиновников страдала одна из самых уязвимых категорий населения – дети-сироты. Часто они получали долгожданное жилье в том возрасте, когда их собственные дети уже ходили в детсады и школы, и в том районе Приморья, откуда они уже давным-давно выехали.

В то же время в новой версии Конституции РФ, голосование за которую состоится с 25 июня по 1 июля, говорится следующее: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» (ст. 67.1, ч. 4). Иными словами, поправки в Основной закон страны гарантируют детям-сиротам их права на самом высоком из возможных уровней.

Глава Приморья Олег Кожемяко в своем отчете выделил тему обеспечения детей-сирот как одну из самых проблемных, а не в качестве какого-либо достижения. Ситуация по-прежнему остра и находится на губернаторском контроле. Однако стоит отметить, что озвученная им цифра (832 человека из категории детей-сирот были обеспечены квартирами в 2019 году) почти в три раза перекрывает прошлогодние показатели. И самое главное, что она перекрывает среднее число новых заявителей. Напомним, что каждый год из детдомов в Приморье выпускаются порядка 700 человек, имеющих право на бесплатное жилье от государства.

И дело тут даже не в увеличении финансирования (в прошлом году на эти цели было выделено 1,2 миллиарда рублей), а в эффективном его использовании. Во-первых, к процессу подключили муниципалитеты (важно, что полномочия по обеспечению детей-сирот жильем передали вместе с финансированием). Это позволило местным властям, которые лучше разбираются в рынке жилья на своей территории, участвовать в покупке квартир. Во-вторых, полномочия сняли с краевого министерства образования, для которого данные задачи не являлись профильными. В-третьих, значительный акцент был сделан на приобретении жилья на вторичном рынке, что помогает избежать создания пресловутых «гетто». Вчерашние детдомовцы, кучно собранные и предоставленные сами себе, не всегда становятся ответственными собственниками и соседями.

Региональные власти наконец-то перешли от деклараций к делу. Несмотря на то что ситуация остается болевой точкой на социальной карте края (слишком долго к ней относились без должного внимания и политической воли), она обрела нарастающую позитивную тенденцию.

В скором времени жителей Приморского края ждет голосование по конституционным поправкам. В них, как уже было сказано, зафиксировано усиление государственной политики в области защиты и поддержки подрастающего поколения и отдельно – детей-сирот. Таким образом, позитивные тенденции, которые сегодня зачастую держатся на политической воле региональных властей, станут независимы от наличия или отсутствия этой политической воли, то есть будут обязательными к исполнению.

Мнение эксперта

Светлана Каня, председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», а также Ассоциации приемных семей Приморского края, рассказала о предстоящем плебисците по изменению Конституции:

«Мы считаем, что предлагаемые поправки станут хорошим юридическим подспорьем для некоммерческих организаций, которые работают с семьей, с детьми, оказывают помощь, сопровождение и так далее.

Впервые за всю историю приоритетное внимание в Конституции уделяется защите детей. Это очень важно как в нашей работе, так и в государственной семейной политике. Преемственность поколений, приоритет семейных ценностей отражен в Основном законе.

Безусловно, мы поддерживаем и то отношение к институту брака, которое закреплено в поправках. Категорически нельзя допустить, чтобы в нашей стране называли папу и маму так: родитель № 1 и родитель № 2. Брак должен быть традиционным».

Евгений СИДОРОВ

Фото пресс-службы правительства Приморского края