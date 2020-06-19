Стоки, сбрасываемые в районе бухты Улисс и мыса Абросимова, отправят на очистку Во Владивостоке возобновились работы по строительству канализационных насосных станций № 27 и «Абросимова», сообщили в пресс-службе края.

Строительство и запуск этих двух объектов приведут к значительному улучшению экологической обстановки в акватории Первомайского района.

«Монтируются сети для перехвата канализационных стоков на Южные очистные сооружения. Почти 8,5 тысячи кубометров грязной воды будет отправлено на очистку с завершением строительства двух канализационных станций – № 27 и «Абросимова», – уточнили специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».

На станции № 27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы, основная часть оборудования уже закуплена. Также проложена большая часть насосных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб. Проект по этой станции в конце июня выходит из экспертизы.

Для станции «Абросимова» уже подведены напорный и самотечный коллекторы, закуплена основная часть оборудования. Необходимо завершить монтажные и электромонтажные работы непосредственно на объекте.

После строительства двух канализационных насосных станций неочищенные стоки, сбрасываемые в морскую акваторию в районе бухты Улисс и мыса Абросимова (выпуски «Коммунаров» и «Абросимова»), будут направлены на очистные сооружения Южного планировочного района.

Отдел новостей «В»