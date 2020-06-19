Порубочный билет затормозили молодые калопанаксы

Вырубка деревьев застройщиками на улице Нейбута приостановлена для дополнительной проверки.

19 июнь 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4698 (6403) от 19 июнь 2020
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Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее причиной стал факт обнаружения на земельном участке в районе дома № 135 молодых деревьев вида калопанакс, внесенных в Красную книгу Приморья. 

«После факта обнаружения на участке реликтовых деревьев будет проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов. Мы достигли договоренности с застройщиком, который добровольно остановил вырубку, чтобы специалисты могли тщательно проверить зеленые насаждения и факты соблюдения всех требований природоохранного законодательства», – пояснил начальник городского управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев. 

Сейчас застройщику предстоит в пятидневный срок вывезти с участка срубленные деревья и кустарники. 

Результаты проверки стоят на контроле администрации и главы Владивостока.  

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru