Порубочный билет затормозили молодые калопанаксы Вырубка деревьев застройщиками на улице Нейбута приостановлена для дополнительной проверки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее причиной стал факт обнаружения на земельном участке в районе дома № 135 молодых деревьев вида калопанакс, внесенных в Красную книгу Приморья.

«После факта обнаружения на участке реликтовых деревьев будет проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов. Мы достигли договоренности с застройщиком, который добровольно остановил вырубку, чтобы специалисты могли тщательно проверить зеленые насаждения и факты соблюдения всех требований природоохранного законодательства», – пояснил начальник городского управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Сейчас застройщику предстоит в пятидневный срок вывезти с участка срубленные деревья и кустарники.

Результаты проверки стоят на контроле администрации и главы Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru