Не вынес мусор – плати штраф Три компании, ремонтирующие дороги во Владивостоке в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оштрафованы на 115 тысяч рублей за складирование мусора на объектах, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства пояснили, что согласно условиям контракта за нарушения, в том числе несоблюдение сроков выполнения работ и складирование мусора на объектах, предусмотрены штрафы.

«Подрядчику, проводящему ремонт улицы Крыгина, было дано предписание об устранении нарушений в сфере санитарного состояния – складирования мусора. Предписание выполнено не было, за что его и привлекли к ответственности. Теперь компании предстоит заплатить 100 тысяч рублей», – прокомментировали специалисты управления.

Помимо этого, штрафы получили ответственные лица подрядных организаций за складирование мусора при производстве работ на улицах Монтажной и Каплунова.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru