На городских маршрутах стало оживленнее В эти дни на маршрутах Владивостока работают 535 автобусов, 6 троллейбусов и 9 трамваев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это больше, чем с начала введения в Приморье режима повышенной готовности.

Из 535 автобусов 73 – это транспортные средства муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» и 462 – коммерческих перевозчиков.

«В связи с постепенным открытием ряда учреждений пассажиропоток в городе увеличился, и мы рекомендовали компаниям-перевозчикам увеличить количество автобусов, – пояснил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. – Для сравнения: 24 апреля на маршрутах работало 387 автобусов, 12 мая – 449, 19 мая – 490, 18 июня – 535. До пандемии на линию выходило 600-650 автобусов. При необходимости количество транспортных средств на городских линиях готовы корректировать».

Александр Иванов добавил, что в отношении автотранспортных предприятий, занятых перевозкой пассажиров, продолжает действовать требование проводить ежедневную дезинфекционную обработку салонов. Без соответствующей отметки в путевом листе автобус, трамвай или троллейбус не может выйти на линию.

Справка «В»

Во Владивостоке действуют 93 автобусных маршрута. На них работают транспортные средства 14 автопредприятий, из них 13 коммерческие и одно муниципальное.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru