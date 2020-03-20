Космический центр готовится стать резидентом СПВ Компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» (100 % дочка авиакомпании «Сибирь», входящей в группу S7) подала заявку на включение в число резидентов свободного порта Владивосток (СПВ), что позволит реализовать проект с помощью мер государственной поддержки.

«Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие – не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ по переоснащению комплекса новым оборудованием», – цитирует главу Минвостокразвития Александра Козлова пресс-служба ведомства.

В минувший вторник сборочно-командное судно для космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander успешно пришвартовалось к причалам Славянского судоремонтного завода (пос. Славянка). В конце марта на завод прибудет судно Хin Guang Hua со стартовой платформой плавучего космодрома.

В создании плавучего ракетно-космического комплекса «Морской старт» были задействованы американский Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Эти предприятия стали учредителями проекта «Морской старт» (Sea Launch), который был официально запущен в 1995 году. В 1998 году завершилось строительство специального базового порта в калифорнийском Лонг-Бич, передвижной стартовой платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander. До 2014 года по программе «Морской старт» было совершено более 30 успешных запусков космических аппаратов (в том числе и тяжелых), более 150 тысяч килограммов полезного груза было отправлено на орбиту. В 2014 году пусковая деятельность была приостановлена. В 2016 году владельцем комплекса стала группа компаний S7.

Справка

Свободный порт Владивосток – это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Режим СПВ действует в 22 муниципалитетах пяти регионов Дальнего Востока: Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области. Резидентами СПВ стали более 1800 инвесторов с вложениями на сумму почти 870 миллиардов рублей.

Фото с сайта s7space.ru

Автор: Отдел экономики «В»