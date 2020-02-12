Партия сказала: играть в бейсбол! Но Приморье американскую лапту так и не приняло

В Приморье в большом почете и уважении хоккей, футбол, баскетбол, спидвей, женское самбо и дзюдо. Успешно развиваются шахматы, восточные единоборства, волейбол, гандбол, тяжелая атлетика, кикбоксинг, парусный спорт, художественная гимнастика и другие виды спорта. В арьергарде этого перечня почти забытый в нашем регионе бейсбол. Хотя в конце 80-х годов американскую лапту в Советском Союзе повсеместно культивировали, в том числе и в нашем крае.

Это произошло после включения бейсбола в программу Олимпийских игр в статусе медального вида спорта. В октябре 1986 года коллегия Госкомспорта СССР приняла решение о развитии бейсбола в нашей стране, и уже 13 августа 1987 года была образована Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты СССР. С этого момента бейсбол, еще недавно чуждая в обществе строителей коммунизма игра, по указанию партийных функционеров стал быстро захватывать территорию Страны Советов.

О становлении бейсбола в Приморье рассказал «В» Павел Тимченко, один из основателей этого вида спорта в крае.

Хорошим броском и убить можно

– Когда бейсбол стал олимпийским видом спорта, из Москвы в региональные спорткомитеты спустили задание сформировать бейсбольные команды на местах. В то время председателем краевого спорткомитета был Анатолий Иванович Ильин, заслуженный тренер СССР по гребле. Уникальный человек, воспитавший много чемпионов мира. Сегодня во Владивостоке на здании Дома спорта «Восход» (в районе Второй Речки) в честь него установлена мемориальная доска. Ильин знал свое дело и уважительно относился к тренерам, – вспоминает Павел Григорьевич. – И вот вызывает он меня и моего друга Юрия Асланова, тренера команды по ручному мячу, и говорит: «Пришел приказ организовать в Приморье бейсбольную команду! Я посмотрел правила этой игры, там, как в нашей русской лапте, надо быстро бегать, бить и точно кидать мяч. Все это вам знакомо. Ваши спортсмены бегают, бросают ядро, копье и мяч. Думаю, что лучше вас двоих никто с заданием партии не справится. И чтобы через год команда Приморского края участвовала в первенстве страны!» Сказано было твердо и жестко. Всем и так было понятно: приказы партии не обсуждаются.

Председатель краевого спорткомитета знал, на кого ставить. В то время Тимченко, кандидат в мастера спорта по десятиборью, выпускник факультета радиоэлектроники ДВПИ, тренировал группу легкоатлетов детско-юношеской спортивной школы «Строитель» и по совместительству преподавал в Школе высшего спортивного мастерства. Его воспитанники, среди которых был и чемпион России по десятиборью среди молодежи и школьников, занимались на стадионе «Динамо» и показывали хорошие результаты. Сборные команды края по гандболу под руководством Юрия Асланова участвовали в чемпионате России (класс «А»), в финальных турнирах Спартакиады народов РСФСР, занимали призовые места в чемпионатах ДСО «Урожай», «Спартак» и «Труд».

Ради исторической справедливости надо добавить, что в Приморье уже была бейсбольная команда – «Морские львы» появились Находке еще в 1987 году. Ее отцы-основатели – энтузиасты этого вида спорта Сергей Красюк и Владимир Беляев. Но за пределы своего города «львы» не выезжали. Еще были бейсболисты в Хабаровске, но и они тоже варились в собственном соку, выступая на уровне своего региона.

– Когда Ильин дал нам мяч размером с кулак и весом под 150 граммов, нас впечатлило… В бейсболе мяч не простой: он покрыт двойной кожаной оболочкой, внутри которой сердечник из пробки или каучука, обмотанный прочной нитью. При хорошем броске, если им попасть в голову, запросто можно убить. В хоккее с мячом мяч полегче и попроще. Правда, сначала мы не поняли, что такое бейсбол и чем он отличается от русской лапты, – признается Тимченко. – Но потом изучили правила игры, съездили в Находку, посмотрели, как играет местная команда, и стали тренироваться.

Мячи штопали, как носки

Новорожденную команду назвали «Уссурийские тигры». Во-первых, уссурийский тигр – символ силы, ловкости, выносливости и мудрости. Именно таким и должен быть бейсболист, решили спортсмены. Во-вторых, полосатый хищник красуется на гербе Владивостока.

Отбор будущих игроков был жестким. Из воспитанников Тимченко и Асланова рекрутировали только самых быстрых и выносливых. Но собрать коллектив – полдела. Для игры в бейсбол нужны специальная экипировка и инвентарь. В западных регионах СССР все необходимое для спорта можно было приобрести в странах бывшего соцлагеря. В Приморье для новоявленного олимпийского вида спорта ничего не было. Выручил Александр Куприянов, один из десятиборцев Тимченко. Он подсмотрел на фото в заграничном спортивном журнале, в какую форму одеты американские бейсболисты, и по ее образу и подобию сшил для наших парней такие же штаны из черной ткани, из зеленой – безрукавки. На всю команду, а это девять человек, был один шлем, два настоящих мяча и три биты, одну из которых подарили «Морские львы». Особо ощущался дефицит мячей. Если они рвались, что было неизбежно, их штопали, как носки.

«Мы начали понимать командную игру»

Когда японцы узнали, что во Владивостоке русские играют в бейсбол, то пригласили «Уссурийских тигров» на целый месяц в Саппоро – на совместные тренировки. Но, чтобы не опозориться перед соперником из капиталистической страны, нужна была сильная и сыгранная команда. И она была сформирована из местных игроков и варягов. Так, в 1989 году в состав «Уссурийских тигров» был приглашен бывший десятиборец, знаменитый питчер Александр Буянов из ленинградской команды «Спецтранс».

Много лет спустя, будучи одним из ведущих питчеров сборной СССР, Буянов признался, что уехал из Ленинграда, потому что условия во Владивостоке были лучше.

– Благодаря десятиборью я уже был подготовлен физически, оставалось только наработать технику бросков и вникнуть в нюансы бейсбола. Играя за «Уссурийских тигров», я входил в символическую сборную мира как лучший питчер, – рассказывал Александр.

Перед поездкой в Японию Павел Тимченко свозил нескольких своих подопечных на первенство Советского Союза по бейсболу, чтобы спортсмены посмотрели настоящую игру. На тот момент у «Уссурийских тигров» появился спонсор, профинансировавший поездку в Страну восходящего солнца. Появление мецената – заслуга главного тренера Юрия Асланова, который дружил с политиками и чиновниками разных уровней, бизнесменами и сотрудниками правоохранительных структур. Как тогда говорили, у него везде был подхват.

– Как и полагается по тем временам, в поездке нас сопровождал сотрудник КГБ. Он ходил за нами по пятам, боялся, что кто-нибудь из наших останется за границей.

Первый матч мы проиграли со счетом 40:0, второй – 44:0. У японцев выиграть невозможно. Даже у детей: они в бейсбол играют с малолетства. Но эти проигрыши пошли нам впрок. Мы начали понимать и чувствовать, что такое командная игра, – рассказал Тимченко.

Но и им было чем удивить японцев. У Александра Буянова, по словам Павла Григорьевича, была такая плюха, что мяча не было видно. Соперники поражались его броску. Позже мастер спорта международного класса Александр Буянов с удовольствием вспоминал свой первый матч в капстране.

– Бейсбол был хорошо развит в Японии, США, Южной Корее, Китае, на Кубе. А мы только начинали. Поэтому нам были очень важны эти поездки. Нас хорошо принимали, создавали прекрасные условия как для тренировок, так и для проживания. Помню, когда приехали в Японию, нам в аэропорту выдали подробное расписание каждого дня нашего визита. Такое внимание было приятно. Для нас даже подготовили справочник по бейсболу на русском языке, в котором указывались термины, правильное положение рук на бите. В нем были и картинки, демонстрирующие разную технику бросания мяча. Наверное, японцы думали, что мы совсем далеки от этого.

В свою очередь, японцы, восхищенные самоотверженной игрой советских спортсменов, их стремлением к победе, подарили нашим парням настоящую бейсбольную форму. Это был королевский подарок.

Поездка в Японию «Уссурийских тигров» дала новый импульс развитию бейсбола в Приморье. С 1990 года наши бейсболисты – участники чемпионатов СССР, затем СНГ и России. В своем первом сезоне в борьбе на первенство Советского Союза «Уссурийские тигры» на пьедестал почета не поднялись – были пятыми. Но в 1991–1993 годах они уже бронзовые призеры национального чемпионата. В 1991–1992 годах – обладатели Кубка СССР и СНГ. Эта победа дала им право на участие в розыгрыше Кубка обладателей кубков европейских стран. Увы, поездка на эти престижные соревнования сорвалась из-за отсутствия финансов. Тем не менее это был успех приморской команды, поднявшейся на такой высокий спортивный уровень всего за четыре года практически с нуля. И что немаловажно, на тот момент большинство игроков в команде были из Приморья: Игорь Надточий, Валерий Антидзе, Олег Соколовский, Олег Чухнов, Александр Куприянов, Эдуард Селедков, Андрей Матлак, Вячеслав Зыков, Евгений Стрелец, Андрей Нуянцев. Без преувеличения можно сказать, что это был золотой состав «Уссурийских тигров».

Приморские бейсболисты объездили почти все главные города Союза: Москву, Вильнюс, Киев, Одессу, Ташкент, Баку, Тбилиси.

По словам Павла Тимченко, участие в соревнованиях команды из Владивостока заставляло соперников волноваться и даже бояться. Но эти победы обернулись для наших спортсменов провокацией: не все соперники умели достойно проигрывать.

– В 1992 году в Тбилиси нас отравили, и очень сильно. Мы жили на турбазе и питались в столовой. Пострадала вся команда – кто сильно, кто не очень. Не знаю, что нам подсыпали, но я месяц провалялся в больнице с желтухой. Грузинам надо было непременно выиграть, а мы не позволяли. Из Тбилиси мы просто сбежали. В самолете мне стало так плохо, что я не помню, как долетел, – рассказал Павел Григорьевич.

Продавали трусы и майки

Успехи «Уссурийских тигров» не вскружили голову начальнику команды Тимченко. Он понимал, что наступит момент и сегодняшние мастера уйдут из большого спорта. Кто их заменит? Этот вопрос не давал покоя Павлу Григорьевичу, к тому времени получившему второе высшее образование – педагогическое. Так во Владивостоке в 1991 году появилась детская бейсбольная лига, а в 1992-м была сформирована детская команда «Корсары», тренером которой стал Александр Харис. Он и сегодня работает с детьми. Ребята летом бесплатно тренировались на стадионе «Строитель». Зимой – в детском лагере за городом.

– Для ребят команда была даже важнее школы. Ко мне приходили учителя и родители, просили, чтобы не пускал на тренировку того или иного ученика, пока он не исправит двойку или свое поведение. Вы можете себе такое представить сейчас? Я – нет. Хотя двойки меня не очень волновали. Я понимал, что ребенок все равно ее исправит, – признается Павел Григорьевич. – Важно, что спорт нужен детям, что они к нему тянутся. Мальчишки полюбили бейсбол.

В 1992 году команда «Корсары» под руководством тренера Павла Тимченко заняла четвертое место на первенстве СНГ и России среди юниоров. Не исключено, что ребята со временем заняли бы первое место, но в спорт вмешались политика и экономика. Время было тяжелое, денег на спорт у государства не хватало.

– Тогда как раз вышло постановление правительства РФ, освобождающее детские общественные организации от налога на прибыль, если они занимаются какой-либо коммерческой деятельностью. При этом вся прибыль идет на нужды этой организации, – рассказывает Тимченко. – Александр Куприянов, который сшил нам форму, и его товарищ создали два предприятия на базе детской бейсбольной лиги. Что мы только не продавали! Даже ездили в Пограничный, где оптом закупали у китайцев рубашки, трусы и другой ширпотреб для перепродажи. Банки помогали нам с кредитами. Администрация города выделила детской бесбольной лиге на улице Татарской пляж площадью почти семь гектаров.

В 1994 году, после развала Советского Союза, рухнула система профсоюзов, как следствие, в упадок пришла и профсоюзная ДЮСШ «Строитель». Упавшее знамя социальной работы с населением у профсоюзов подхватила государственная система обязательного социального страхования (Соцстрах). Соцстрах в Приморье принял на баланс 12 детско-юношеских спортивных школ, в том числе ДЮСШ «Строитель», в которой накануне был назначен директором Павел Тимченко. Новые хозяева школы не сохранили ему директорскую зарплату, которая и так была невелика, но оставили оклад тренера и ежемесячно выделяли небольшие средства на аренду здания и стадиона «Динамо», где тренировались юные бейсболисты.

– Образно выражаясь, я подобрал школу с помойки. Сначала в этом здании находился гараж, затем его перестроили и сделали два спортивных зала. Здесь же размещалась ДЮСШ «Строитель». Здание взорвали ночью во время бандитских разборок. Мы не пострадали: на тот момент я передал его боксерам, а они отдали мне свое помещение тут же на стадионе. И как только мы поменялись, боксеров взорвали. Правда, обошлось без жертв, – вспоминает Павел Григорьевич.

Все держалось на связях

По словам Павла Тимченко, хотя бейсбол и не такой зрелищный, как хоккей или футбол, но у жителей Владивостока пользовался популярностью. Кто понял смысл этой игры, ее философию, тот присутствовал на всех соревнованиях. Тем более что на стадион пускали бесплатно.

Кстати, соревнования по бейсболу всегда проходили на «Строителе». Правда, как-то помешал неожиданно выпавший снег. Бейсболистов выручил председатель исполнительного комитета Владивостокского городского совета народных депутатов (сейчас бы его назвали мэром) Евгений Блинов. По его распоряжению из поливальной машины окатили горячей водой запасное поле стадиона «Динамо». Вот на нем игра и состоялась.

Афиши в «Дальпрессе» тоже печатали за спасибо. Директор типографии Борис Еча в прошлом был легкоатлетом, поэтому считал своим долгом помочь братьям по спорту. Спортивные связи давали положительный результат. По словам Тимченко, по телефону он мог решить практически любую проблему школы.

Благодаря знакомству с командиром воинской части, дислоцированной в районе Лесного кладбища, воспитанники ДЮСШ получили возможность заниматься в отличном спортзале на территории воинского подразделения. Руководство ТОВВМУ разрешило ребятам плавать в бассейне по вечерам, а также тренироваться на ялах на морской базе училища.

– Везде меня встречали как друга, когда слышали, что хлопочу о занятии детей спортом. Что бы ни просил, ответ всегда был один: «Надо – значит будет!» На пляже в районе Моргородка у Стройтреста № 8 размещалось сто байдарок. По соседству – база школы № 51, у которой были один ял и девять байдарок. Когда позволяла погода, мы на этих байдарках гребли. И даже выигрывали гонки у курсантов военного училища. Сейчас такого нет, сейчас все за деньги, – смеется ветеран приморского бейсбола.

В 1995 году «Корсары» впервые выехали на международные игры в составе сборной Приморского края в японский город Фукуи. Сыграли несколько товарищеских матчей. Причем команды соперников прибыли из разных городов. Состязания всегда проходили при полных стадионах: японцам было интересно посмотреть, как играют русские ребята. Через некоторое время во Владивосток из города-побратима Акита на рыболовецком сейнере пришло два больших ящика со спортивной формой и инвентарем для команды «Корсары»: около тысячи мячей и несколько сотен бит. Оказалось, что японцы бросили клич: «Соберем подарок для детей Владивостока, которым нечем играть в бейсбол!» Инвентарь для русских спортсменов собирал весь Акита. Наша таможня, оценив жест японцев, дала добро на перемещение груза через границу без оформления таможенных пошлин. Презент за ворота порта вывозили на двух грузовиках…

В 1996 году состоялась командная поездка «Корсаров» в Сан-Франциско (США), где наши ребята играли на равных с американцами, проиграв и выиграв равное количество матчей. Они доказали хорошее качество Владивостокской школы бейсбола.

На чемпионатах и первенствах Дальнего Востока юные бейсболисты из Приморья постоянно были в призерах. Регулярно участвовали в чемпионатах России зоны Дальнего Востока, где неизменно занимали первое место. Но на финальные игры в Москву команда из-за отсутствия средств поехать не смогла.

В бейсболе главное – поле

Опека государственной системой социального страхования ДЮСШ в Приморье продержалась до 2004 года, потом финансирование прекратилось. Это был финал американской лапты в крае.

В настоящее время бейсбол выжил только во Владивостоке, Арсеньеве (команда «Арсеньевские аллигаторы»), в поселке Чугуевка и в Находке, где команду «Морские львы», как и прежде, тренирует Владимир Беляев.

– Бейсбол в Приморье не приняли, к большому сожалению. Сегодня он живет пока за счет энтузиазма спортсменов, – с огорчением резюмировал Павел Григорьевич. – Хочу напомнить, что в 1969 году правительство Советского Союза приняло постановление «О мерах развития десятиборья» в стране. Потому что в Москве поняли, что этот многогранный вид спорта всесторонне развивает человека. Если десятиборьем заниматься, то потом можно перейти в любой вид спорта. Так оно и было: спортсмены-десятиборцы, достигая хороших результатов, переквалифицировались в легкоатлетов, уходили в гандбол, в прыжки в длину или метание ядра. С бейсболом такого не произошло…

По словам Тимченко, для развития этого вида спорта надо совсем немного, и дело даже не в деньгах. Для начала необходимо поле размером сто на сто метров. Стадион «Строитель», после того как там появились беговые дорожки, для игры в бейсбол уже не подходит. И поле стадиона «Динамо» тоже не соответствует требованиям американской лапты. Можно было организовать поле на территории пляжа в районе улицы Татарской, там места хватает, но дареные 7 га, как говорит Тимченко, у детской лиги бейсбола в свое время отобрал мэр Владивостока Юрий Копылов. Для какой цели – неведомо, но эта площадь до сих пор пустует.

Справка «В»

Питчер (англ. рitcher – подающий) – в бейсболе это игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому, где его ловит кетчер и пытается отбить бьющий. В Национальной лиге и Японской центральной лиге питчер также отбивает мяч при игре команды в нападении.

Еще один факт, характеризующий Павла Тимченко как человека смелого, ответственного и неравнодушного. В августе 1991 года, когда в Москве попытался захватить власть Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП), тренер Тимченко проявил гражданскую позицию, написал обращение к военным Приморского края с просьбой не вмешиваться в братоубийственную свару. Послание было передано по адресу через председателя Владивостокского городского совета народных депутатов Соловьева. Этот исторический документ сохранился.

Фото автора, а также предоставлено Павлом ТИМЧЕНКО

Автор: Сергей КОЖИН