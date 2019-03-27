За рубежом распробовали наше сено Во Владивостоке провели День иностранного инвестора

Крупнейший со времен ВЭФ-2018 правительственный десант высадился и активно работал на прошлой неделе во Владивостоке и Артеме.

Прибывшие из Москвы главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минвостокразвития Александр Козлов встречались в столице Дальнего Востока с аграриями, рыбаками и учеными. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев следом провел День иностранного инвестора, на который съехались представители крупного бизнеса, инвестфондов и банков России, Японии, Республики Корея, Китая, Канады, ФРГ. Завершился этот объемный переговорный цикл совещанием по развитию территорий округа с участием губернаторов в Доме переговоров на Санаторной.

Корреспондент «В» пообщался с несколькими участниками этих встреч. В том числе и с Юрием Трутневым.

Клубника подсластит дальневосточные гектары

– Юрий Петрович, своей значимостью и количеством участников выделялись обсуждаемые вопросы агропрома. Какие направления сельского хозяйства интересны нашим зарубежным партнерам?

– Самые разные – от производства плодово-ягодной продукции до сои, зерновых и даже сена с силосом для японского и корейского животноводства. А также вопросы логистики, связанные с транспортировкой сельхозпродукции. В том числе строительство портовых терминалов на юге Приморья для хранения и перегрузки зерна и бобовых на морские суда для экспорта их в страны АТР.

Кроме того, в ряде выступлений руководителей нескольких иностранных компаний прозвучало предложение о создании производств на дальневосточных гектарах.

– Что конкретно имеется в виду?

– Предлагаемых проектов несколько. Люди готовы выращивать различную продукцию в России, продавать урожай здесь или экспортировать в собственные страны. Я попросил коллег проработать все поступившие предложения. Эта идея станет хорошим продолжением государственной программы «Дальневосточный гектар».

Лично мне очень понравилась одна из идей. Она касается создания под Артемом российско-японского СП, который будет включать в себя питомник, теплицы и сопутствующую инфраструктуру на площади в 6 га. Токийский университет сельского хозяйства совместно с ООО «Евро-Азиатский торговый дом «Инновация», группой компаний «Хитачи» и Дальневосточный федеральный университет планируют заняться экспериментальным выращиванием в теплицах плодово-ягодных культур. Например, клубники японских сортов. Планируют выращивать и продавать и рассаду, и готовую продукцию. Считаю, что при успешной реализации проекта во Владивостоке его опыт можно распространить на другие регионы ДФО.

Более подробно о данной идее рассказал «В» генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

– Предполагается, что ДВФУ предоставляет земельный участок под проект с уже готовой инфраструктурой в районе Артема. Токийский университет сельского хозяйства передаст в пользование собственные разработки и технологии выращивания различных культур, а также семена и саженцы. Оборудование поставит группа компаний «Хитачи». Инвестором выступает компания «Евро-Азиатский торговый дом «Инновация».

На первом этапе планируется в экспериментальной теплице выращивать клубнику. На втором – построить питомник и тепличное производство плодово-ягодных культур (клубники, салатов, томатов, огурцов и т.д.) на площади 2500 квадратных метров, а также обустроить хранилище для готовой продукции. Продукция будет реализовываться как на территории ДФО, так и экспортироваться в Японию.

Компания готова продавать рассаду клубники дальневосточникам. По мнению представителей проекта, эта продукция может быть востребована нынешними и будущими пользователями дальневосточного гектара.

На той же площадке под Артемом намечено строительство лабораторного центра по изучению и адаптации сельскохозяйственных культур, в том числе аккредитация специалистов-экспертов по подготовке документов и заключений.

Еда нужна всегда

Вообще, интерес к агропрому неслучаен. Президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию поставил перед отраслью амбициозную задачу: нарастить за ближайшие 5 лет объем экспорта продовольствия с 20 до 45 миллиардов долларов США. А министерству сельского хозяйства порекомендовали начинать с Дальнего Востока. Все дело в том, что основные аграрные регионы страны могут на первых порах наращивать производство и за счет внутренних резервов.

Поэтому во Владивостоке в Доме переговоров был устроен мозговой штурм. К нему привлекли глав Минсельхоза Дмитрия Патрушева и Минвостокразвития Александра Козлова, множество чиновников в ранге замминистров и директоров департаментов других министерств, почти всех дальневосточных губернаторов, ученых аграрных НИИ и ТИНРО-центра, руководителей крупных агропромышленных холдингов и фермерских хозяйств, рыбацких компаний.

Участники совещания выделили несколько первоочередных задач. Прежде всего необходимо обезопасить животноводов от вспышек ящура, растениеводам помочь с улучшением качества земель и семенной зерновой базы, предоставить сельчанам меры финансовой поддержки, а для улучшения экспортных поставок заняться обустройством пограничных пунктов пропуска.

Как сообщил корреспонденту «В» один из помощников министра сельского хозяйства РФ, в Москве учитывают географическое расположение округа. Близость к нашим китайским партнерам открывает большое количество экспортных возможностей. Ставка будет делаться на кукурузу и сою, а также на продукты их переработки в Амурской и Еврейской автономной областях, в Приморском крае. Вторым направлением для развития экспорта станут добыча и переработка водных биоресурсов. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн обеспечивает до 70 % общероссийской добычи водных биоресурсов в морских водах. Прогнозируется, что к 2024 году округ увеличит общий экспорт в 1,6 раза – с нынешних 3,8 до 5,9 миллиарда долларов США».

Кстати, на сегодняшний день вывоз за рубеж дальневосточной рыбы и морепродуктов составляет 87 % от общего объема экспорта ДФО.

Силос на вывоз

Уже нынешней весной в Приморье начнутся работы по производству кормов для крупного рогатого скота с последующим экспортом в Японию. Сумма инвестиций, может, и не столь велика – всего 40 миллионов долларов США, но ведь и курочка по зернышку клюет.

– На первом этапе объемы заготовок составят порядка 300 тысяч тонн в год, но в дальнейшем будут увеличиваться, – рассказал журналистам председатель совета директоров японской компании Kondo Shoten из префектуры Ниигата. – Средства мы потратим на строительство предприятия по переработке кормов, а также на закупку техники, ГСМ, семян многолетних трав, заработную плату. Деньги на финансирование проекта предоставляют Японский банк международного сотрудничества JBIC и банки префектуры Ниигата.

Инвестором уже произведены в прошлом году пробные посевы многолетней травы тимофеевка луговая. Они дали хорошие результаты по качеству травы для заготовки корма. Также достигнуты договоренности с несколькими приморскими фермерами, выказавшими готовность засеять свои поля травами под сено. Останется только решить вопрос по организации специальной обработки – пропариванию сена перед отправкой, которая исключит попадание вредителей.

Отправка кормов из Приморья в Японию будет осуществляться в 40-футовых контейнерах, для перевозки которых планируется арендовать судно водоизмещением 4 тысячи тонн. Морской транспорт будет совершать еженедельные рейсы. Первые поставки первого урожая начнутся с 2020 года.

«В» отмечает, что это далеко не первая зарубежная компания, которая намерена на постоянной основе покупать в нашем крае сено и силос для своего крупного рогатого скота. До 2017 года в Японии действовал официальный запрет на импорт сенажа из России. Отсутствием конкуренции воспользовались южнокорейские животноводы и уже наладили поставки кормов из Приморья. Теперь и японцы встрепенулись.

Обещают небо в алмазах

О реализации нового проекта по огранке алмазов в столице Приморья заявил генеральный директор индийской группы компаний M.Suresh, входящей в консорциум De Beers, Лалит Адани.

В случае осуществления проекта это будет уже второе подобное производство во Владивостоке. Ранее таким же бизнесом у нас занялся крупнейший в мире огранщик – индийский холдинг KGK Group. На своей фабрике, где половину гранильщиков составляют наши соотечественники, ежемесячно обрабатывают до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у российской компании «Алроса».

Из якутского центра добычи алмазов в городе Мирном будут поставлять сырье и для M.Suresh.

– То, что у нас появилась вторая компания, мы оцениваем положительно. Конкуренция всегда помогает экономике развиваться. Мы будем поддерживать данный проект, – радуется Юрий Трутнев. – Не сомневаюсь, что «Алроса», как один из ведущих мировых поставщиков алмазов, обеспечит сырьем нового на Дальнем Востоке огранщика.

Компания M.Suresh уже получила статус резидента свободного порта Владивосток. Сейчас совместно с российской стороной обсуждается привлечение квалифицированных кадров для запуска проекта. Запуск фабрики планируется в ближайшие год-полтора с поэтапным наращиванием производства. На первых порах на предприятии создадут 200 рабочих мест.

Кстати, KGK Group расширяет географию своего производства на Дальнем Востоке. Сейчас холдинг планирует зайти на территорию Республики Саха (Якутия) для организации ювелирно-гранильного кластера.

Интерес Индии к российским алмазам неслучаен – на крупнейших на планете разведанных месторождениях в Южной Африке, Индии, Австралии и Южной Америке запасы истощаются, да и добывать их становится все сложнее и дороже.

Справка «В»

На сегодняшний день на территории от Байкала до Тихого океана российские и зарубежные инвесторы в сфере сельского хозяйства реализуют свыше 40 крупных проектов на общую сумму 520 миллиардов рублей. Из последних можно вспомнить создание в Приморье свиноводческого комплекса «Русагро» (155 миллиардов рублей), а также планы вьетнамской компании по выпуску молочной продукции в нашем регионе (16 миллиардов), китайских инвесторов по строительству зернового железнодорожно-портового терминала (14 миллиардов). На их инфраструктурную поддержку из федерального бюджета предусмотрено 10 миллиардов рублей.

В очередном Дне иностранного инвестора 20 марта во Владивостоке приняли участие руководители 12 зарубежных и российских компаний. Общий объем планируемых инвестиций в представленные проекты превышает 5 миллиардов долларов США. Проекты касаются сельского хозяйства, металлургии, судостроения и области высоких технологий. По каждому из них подписано соглашение или меморандум.

Автор: Николай КУТЕНКИХ