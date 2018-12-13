Океанариум пополнился древним представителем лососевидных рыб Экспозицию «Река Амур, озеро Ханка и озеро Байкал» в Приморском океанариуме пополнят 22 вида рыб из рек и озер Приморского и Хабаровского краев. Как сообщила пресс-служба научного учреждения, новую партию – более 200 особей – привезли из осенней экспедиции.

– Это наша пятая экспедиция, их мы проводим ранней весной или поздней осенью, так как все вылавливаемые нами виды относятся к холодноводным рыбам, – пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Евгений Кожухов. – Сейчас все привезенные животные проходят карантин. В первую очередь эту рыбу нужно раскормить – приглушить охотничий инстинкт, перевести на новый режим питания и научить есть нарезанное филе рыбы. Кормим мы наших обитателей в основном красной рыбой, к которой для некоторых видов добавляем гаммарусов.

Из Хабаровского края привезли двух особей тайменя сибирского – эта крупная хищная рыба является характерным представителем верховья и притоков Амура. Вид интересен тем, что является самым древним представителем лососевидных рыб. Таймень сибирский живет до 30 лет, половой зрелости достигает в 16 лет. В экспозиции «Верхний Амур» уже живет один 5-летний представитель этого вида.

Впервые в экспозиции океанариума будет представлена амурская широколобка, этот бычок ведет малоподвижный донный образ жизни и любит прятаться под камнями.

В реке Алчан выловили нижнеамурского хариуса. В природе эта рыба живет в очень сложных условиях, в реке она занимает зону высокой турбулентности – места, где вода течет на большой скорости: перекаты, водопады. Питается хариус упавшими в воду насекомыми, а его спинной плавник похож на флаг. В дальневосточных водах большинство рыб имеет неяркую окраску, нижнеамурский хариус выделяется среди них разноцветной чешуей. Также хищник имеет необычную для речных рыб структуру глаз – они, как у лягушки, направлены вверх, и хариус может смотреть не только перед собой, но и следить за тем, что происходит над поверхностью воды.

Некоторых рыб, привезенных из экспедиции, очень сложно увидеть в дикой природе из-за их небольшого размера. Это эндемики реки Амур – владиславия, косатка Бражникова и косатка-крошка, которая вырастает всего до пяти сантиметров.

Автор: Отдел новостей «В»