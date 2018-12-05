Деревенское пати с зимними забавами Станет ли агротуризм альтернативой для глубинки

Агротуризм – не соя, но может быть не менее выгодным вложением сил и средств

Вы уже решили, как будете встречать Новый год? Вопрос этот по значимости сродни сакраментальному: «Что делать?» Веря в народную мудрость «как встретишь Новый год, так его и проведешь», никто не хочет рисковать. А меж тем нынешняя тенденция такова, что одним из самых популярных и привлекательных для горожан вариантов праздника становится деревенское пати с зимними забавами и здоровой, экологически чистой едой.

Честно говоря, «пати» – это немножко с иронией, с намеком на то, что все-таки надо быть ближе к национальным истокам и родному языку (особенно развивая народные традиции). Можно сказать проще: пикник, гулянья. Однако стоит ли брюзжать перед Новым годом? Пати так пати!

На тройках да с бубенцами

В прошлом году возникла возможность оценить подобный сценарий в рамках туристической поездки в знаменитое в Приморье курортное местечко. Правда, рисковать-таки не стали и в саму новогоднюю ночь по традиции заказали банкет в ресторане. Увы, нас ожидало полное разочарование: никакой тебе изюминки, скучно и невкусно (за немалые деньги!). И если бы не поездка 1 января к фермерам в соседнюю деревню, то, возвращаясь во Владивосток, все явно сидели бы с траурными лицами.

Спасла положение зимняя сказка! Катание на тройках с бубенцами, прекрасная программа с музыкой, песнями, играми, белый снег и ледяная горка, принаряженные гостеприимные хозяева – все это так понравилось гостям, что они были в ударе, целый день веселились от души. На обратном пути в автобусе царило приподнятое настроение.

Не собираюсь умалять заслуг ресторанного сервиса, который, надо признать, нередко показывает высший класс. Но факт остается фактом: у этих заведений, даже самых респектабельных, появились достойные конкуренты. Они привлекают туристов совсем другим подходом к организации отдыха и проведению мероприятий, включая новогодний праздник.

Свежие идеи на свежем воздухе дорогого стоят! Приведенный пример подтверждает: приморское село учится встречать гостей цивилизованно и с размахом. Это веяние времени, или, как сейчас говорят, в тренде.

Альтернатива для деревни

Речь идет о быстро набирающем в последнее время обороты агротуризме. Или сельском туризме, как еще называют это перспективное направление, что тоже вполне оправданно. Терминология пока не устоявшаяся, о ней можно спорить. Но положительный эффект налицо – сегодня это модно и востребовано даже видавшими всякое туристами – как отечественными, так и зарубежными.

Считается, что агротуризм способен не просто создать альтернативный рынок труда, обеспечить сельчан работой, но и в целом повысить экономическое благополучие российской глубинки, вытянуть ее из той пропасти, в которую она угодила в пору глобальных перемен.

Сейчас этим направлением всерьез занялись на государственном уровне. В данный момент разрабатывается законопроект о включении в сферу деятельности крестьянских и фермерских хозяйств услуг по продвижению внутреннего туризма на сельских территориях. Эта проблема серьезно обсуждалась на главной аграрной выставке на ВДНХ в Москве «Золотая осень – 2018», на которой в этом году мне довелось побывать.

Любопытно, что первое же знакомство с участниками важного для отрасли события оказалось в тему. Привлекшая внимание ярко и оригинально оформленная экспозиция, как выяснилось, рассказывает об опыте проведения фермерских фестивалей.

– Совмещая полезное с приятным, наши гости могут не только поучаствовать в деловой программе, пройти мастер-класс по созданию у себя, к примеру, экофермы или открытого сада-огорода, но и отдохнуть всей семьей, – рассказала автор идеи Ирина, сама воплощающая ее в жизнь. – Туристическая площадка, организации работы которой мы уделяем большое внимание, позволяет изучить передовой опыт в этой области, взять на вооружение что-то интересное, обменяться мнениями с коллегами. Наши фестивали уже имеют статус международных. Приглашаем фермеров Приморского края к нам в Рязанскую область в деревню Дмитриево! Теперь это не просто никому не известная точка на карте, а востребованная у фермеров учебная площадка по развитию агротуризма.

Далековато, конечно. Но приглашение передаю (подробности на сайте www.fest-ssady.ru). Направление новое, и учиться действительно надо.

Обратная сторона медали

Агротуризм выбирают те, кто хочет своими глазами увидеть, как растет виноград, как пасутся овцы, как делают настоящий сыр. Для современных горожан это экзотика. Жители мегаполисов даже уезжают на некоторое время жить на ферму, чтобы научиться ухаживать за лошадьми, разбираться в грибах и лечебных травах, самостоятельно делать вино. Плюс еще масса преимуществ: смена обстановки, чистый воздух, новые навыки. Возможность погрузиться в простую и понятную сельскую жизнь, испечь хлеб, подоить корову или хотя бы козу (но сначала научиться этому), собрать урожай помидоров или яблок как для своих нужд, так и для расчета за оказанные услуги хозяину. Можно продолжать и продолжать.

Но не будем идеалистами. Сельский быт все-таки непростой, девственная природа красивая, но зачастую непролазная. Наконец, патриархальность – романтическая, привлекательная, но не всегда оправданная в ситуации, когда речь идет о современных услугах.

– Переселившись в экологически чистые места, где даже нет мобильной связи, мы многим пробовали заниматься, – поведал житель одного из самых отдаленных сел Чугуевского района. – И животноводство развивали, и овощи выращивали. Но не смогли конкурировать с крупными агрофирмами. Поэтому решили освоить новую нишу. Засеяли бывшие картофельные грядки эхинацеей, ромашкой, душицей и другими ароматными травами, чтобы добавлять их в чай из кипрея. Планируем приобрести оборудование для ферментирования растительного сырья, скручивания и сушки листьев. Надеемся, что спрос на целебный и вкусный чай будет.

Семья рассматривает чайное производство как одно из направлений агротуризма, который планирует развивать. Обустраивают усадьбу в православном стиле, надеются заманить туристов «ожившей» историей, старыми традициями. Чай из кипрея вполне вписывается в эти проекты.

Но не нарушат ли эти смелые планы отдаленность села, плохие дороги, отсутствие комфорта? Единицы, может быть, и найдутся, кого это не испугает. Для кого главное – девственность природы, сугробы по пояс зимой, «урожайные» походы в лес, знатная рыбалка. Но семья-то моего собеседника мечтает о том, чтобы туристов было много, чтобы они могли получать стабильный доход. Не станет ли патриархальность преградой на этом пути?

Судя по опыту успешно развивающих агротуризм компаний, этот бизнес в любых своих проявлениях требует создания соответствующей инфраструктуры и целого комплекса услуг. А самое главное, в основе должно лежать что-то неординарное, привлекающее туристов новизной и экзотикой.

В связи с этим хотелось бы вернуться к выставке «Золотая осень – 2018».

Киносеанс на сеновале

Многие компании презентовали на ВДНХ свои услуги в области агротуризма, распространяли рекламную продукцию. Оригинальность читалась чуть ли не на каждой странице. Только, честно говоря, для чтения некоторых буклетов требовался переводчик. С современного сленга.

Например, одна из компаний недалеко от Москвы, зазывая гостей, предлагает воспользоваться услугами лофт-кинотеатра (лофт значит просто «чердак») в конюшне на сене, гастробаром (его изюминка, как мы поняли, в сопровождающих беседы гастрономических откровениях); принять участие в тимбилдингах («тим» – с английского «команда», значит, речь идет о командных играх) и так далее. Хотя здесь же наряду с катанием на фаэтоне можно проехаться на розвальнях, а детишкам – подружиться с осликом. Хорошая традиция: при входе на территорию погладить встречающему мишке лапу в знак доброго приветствия.

А главное, это ранчо поддерживает свою патриархальность… европейским уровнем комфорта. Понятно, что такие инновационные проекты требуют больших инвестиций, продуманного развития современной рекреационной зоны, в которую органично вписалось бы сельскохозяйственное производство, причем желательно (в соответствии с последними задачами, поставленными перед аграрной отраслью) органической продукции.

Удивило, что на выставке и ее семинарах за бортом осталась федеральная программа «Дальневосточный гектар». Хотя в плане развития агротуризма у гектарщиков тоже немало интересных задумок. Но это уже тема отдельного разговора. Поэтому продолжим его в следующий раз.

Автор: Надежда БРАЖИНА