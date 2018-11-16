В мире волшебых животных Шесть премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходит долгожданное продолжение экранизаций Джоан Роулинг «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда». Также в прокате ужасы «Оцепеневшие от страха», польская музыкальная драма «Холодная война», триллер «Соната», мелодрама «Не чужие» и кинобиография Александра Вампилова «Облепиховое лето».

«Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» (12+)

Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

«Оцепеневшие от страха» (18+)

Леденящие душу жуткие события сотрясают пригородное местечко, где соседствуют три уютных домика. Неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. А мальчик из дома напротив, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. Искать причину необъяснимых кошмаров берутся три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.

«Холодная война» (18+)

Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты – кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении многих лет они расстаются и встречаются вновь и вновь – в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

«Соната» (16+)

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца – знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

«Не чужие» (16+)

В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки покорить Москву. Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.

«Облепиховое лето» (12+)

Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга на родину, к природе, к своим корням, к истории семьи, своего отца, расстрелянного в 38-м году. И вот в августе 1972-го, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остается там навсегда.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ