Мусор обошелся в 200 тысяч Кафе быстрого питания «Какого теста?!» получила штраф в 200 тысяч рублей за то, что его специалисты решили не вывозить для утилизации свой мусор, а просто выставили его на городскую дорогу, сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района выявили и привлекли нарушителей к ответственности.

На прошедшем в минувший вторник, 13 ноября, заседании административной комиссии района был рассмотрен материал о данном правонарушении. Решением комиссии за нарушение статьи 7.25 «Сброс или сжигание мусора, иных отходов потребления и производства вне специально отведенных для этого мест» краевого закона «Об административных правонарушениях» юридическому лицу был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Теперь за свой проступок компании придется не только устранить правонарушение, но и заплатить столь большой штраф.

«Собственники и арендаторы зданий и территорий Владивостока обязаны содержать подведомственные объекты в чистоте. Не допускается сброс и складирование мусора и тары из-под продуктов в неустановленных местах, сброс мусора на общегородские территории. Если фасад исписали вандалы, то необходимо закрасить граффити. За непринятие этих мер ответственных штрафуют и обязуют оперативно навести порядок», – пояснили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.

Как уже писал «В», всех, кто нарушает правила благоустройства краевого центра, привлекают к административной ответственности и штрафуют. Так, штраф выпишут за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства. Рейды в ежедневном режиме проводят сотрудники профильных управлений городской администрации.

Автор: Отдел новостей «В»