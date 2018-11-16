Обновят сигнализации, предупреждающие о пожаре Новые автоматические пожарные сигнализации (АПС) появятся в лицее № 41 и детском саду № 42.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующие аукционы объявлены администрацией Владивостока. Подрядчикам предстоит выполнить замену системы АПС с подключением к системе краевого противопожарного радиомониторинга в соответствии с требованиями ГОСТа.

Cистемы АПС сегодня установлены во всех муниципальных учреждениях образования краевого центра, но в некоторых подходит к завершению срок их эксплуатации. Поэтому их оперативно меняют. В этом году благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета, в 12 школах и 11 детсадах удалось установить новые автоматические пожарные сигнализации. В 36 школах и садах в этом году проведен ремонт противопожарных водопроводов. Это совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам. В 7 школах, 19 детских садах и одном учреждении дополнительного образования заменены противопожарные двери. В 9 детсадах организованы дополнительные эвакуационные выходы.

Кроме того, во всех школах и детских садах ведется работа с самими детьми. Квесты, тренировочные эвакуации, семинары и многое другое организовывают педагоги, чтобы научить своих воспитанников не паниковать и точно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Автор: Отдел новостей «В»