Как, зачем и почему: безналичная оплата проезда в вопросах и ответах Система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока сегодня работает уже на 15 городских автобусных маршрутах из 93, а также во всех трамваях, троллейбусах и на фуникулере.

Об этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, 14 ноября в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил и. о. начальника управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. Процесс внедрения системы, который начался 1 ноября, продолжается. Планируется, что он завершится до конца года.

Технология, которая представляет собой небольшой платежный терминал (валидатор), дает возможность пассажирам расплачиваться за проезд безналичным способом. Сегодня это можно сделать в автобусах маршрутов № 2, 3, 4, 9, 15, 19, 24, 30, 40, 41, 59, 62, 60, 81, 90 и 98. Как ожидается, нововведение позволит организовать грамотный мониторинг перевозки пассажиров в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора платы за проезд. Кроме того, безналичная система оплаты, безусловно, очень удобная для людей, заверил Сергей Цыбулин. Он также ответил на вопросы, которые чаще всего задают пассажиры.

– Чем можно рассчитаться за проезд?

– Рассчитаться можно любой банковской картой, работающей по бесконтактной системе, а также смартфоном и умными часами с установленной программой PayPass. Скачать приложение можно через App Store и Google Play.

– Требуется ли для оплаты проезда безналичным способом вводить пин-код?

– Этого не требуется. Достаточно поднести девайс к валидатору.

– Можно ли одной картой расплатиться за несколько человек?

– Да, конечно. Для этого необходимо поднести к оборудованию карту, телефон или часы столько раз, сколько пассажиров требуется обилетить.

– Можно ли рассчитаться за проезд наличными?

– Да, этот способ оплаты тоже сохранился. Пока отменять эту возможность во Владивостоке не планируется.

– Какое количество времени занимает процесс оплаты безналичным способом?

– Несколько секунд.

– Что делать, если терминал не работает, а наличные отсутствуют?

– В таком случае водитель не имеет права задерживать пассажира.

– Как узнать, что оплата состоялась?

– Валидатор выдаст чек о совершении покупки.

– Стоит ли ожидать, когда терминал выдаст чек?

– По закону водитель обязан выдать пассажиру чек после оплаты проезда. Забирать чек или нет, решает сам пассажир.

– Сохраняется ли стоимость проезда при безналичной оплате?

– Да, стоимость проезда и при наличном, и при безналичном способе оплаты во Владивостоке одинакова. Сегодня она составляет в автобусе 23 рубля, в трамвае и троллейбусе – 16 рублей, на фуникулере – 14.

– Как узнать, что в нужном мне транспортном средстве действует система безналичной оплаты?

– Об этом информируют стикеры (наклейки), размещенные снаружи и внутри салонов.

– Сохранится ли при таком способе оплаты бесплатный проезд для детей до 7 лет?

– Да, проезд детей в возрасте до 7 лет в общественном транспорте Владивостока является бесплатным.

Справка «В»

При возникновении вопросов использования системы безналичной оплаты проезда можно сообщать:

– в управление транспорта по тел.: 261-43-34, 261-41-03;

– в управление транспорта на e-mail transport@vlc.ru;

– в интернет-приемную администрации города http://www.vlc.ru/reception/internetreception;

– на WhatsApp-номер администрации 8-914-703-00-11;

– в автоматический диспетчерский центр по тел. 260-52-52.

Автор: Отдел новостей «В»