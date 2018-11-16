«Вихрь» осени и зимы Двумя большими концертами отметит свое 50-летие заслуженное хореографическое объединение «Вихрь».

По информации руководителя коллектива Тамары Грибановой, в завершающемся 50-м творческом сезоне «Вихрь» подготовил для любителей народного танца концертную программу «Осенины с огоньком», которую покажет 18 ноября в 13 часов в культурно-развлекательном центре профсоюзов (Светланская, 147).

А 21 декабря в 18 часов в КРЦП поклонники творчества «Вихря» смогут побывать в настоящем «Берендеевом царстве» – так назвал «Вихрь» еще одно новое свое представление.

– Эта хореографическая сказка подарит нашим гостям предновогоднее настроение, – уверена Тамара Грибанова. – Мы гарантируем, что радостная атмосфера и тепло наших сердец, освещенных любовью к творчеству, передадутся нашим зрителям.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ