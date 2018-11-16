«Держи краба!» меняет формат Организаторы ресторанного фестиваля «Держи краба!» подвели итоги этого мероприятия, которое прошло в третий раз в 10 российских городах и 30 морепродуктовых ресторанах при поддержке Федерального агентства по рыболовству и администрации Приморского края.

Напомним, что изначально фестиваль должен был пройти в сентябре, но в связи с непогодой и большими тайфунами в Японском и Охотском морях, вылов краба стал сильно ограничен и его объема было недостаточно для проведения такого крупного мероприятия. Фестиваль удалось провести в новые даты – в конце октября. Во Владивостоке и на Сахалине краб подавался живым из аквариума по специальной цене – 1200 рублей за килограмм, что ниже закупочной стоимости. А в ресторанах России гостям были предложены крабовые клешни с авторскими соусами.

– В этом году фестиваль впервые вышел на федеральный уровень и охватил все крупные города страны. Но вместе с тем стало понятно, что в текущем формате делать его становится все труднее: не хватает главного продукта – краба, – говорит Алена Круппа-Анненкова, креативный продюсер фестиваля. – За три года с момента появления фестиваля объемы потребления краба в самом Владивостоке возросли в разы. В этом мы видим в первую очередь заслугу нашего фестиваля – рестораны поняли, что жителям и гостям города интересны блюда из краба, и стали массово включать его в меню. Как итог – дефицит и ажиотажный спрос на краба в регионе.

Нам пришлось отказать многим ресторанам в участии, так как изначально поставщики не могли гарантировать большие объемы краба, а мы не хотели огорчать гостей пустыми аквариумами. Также нас не всегда устраивали качество предлагаемого продукта и организация поставок. В следующем году мы планируем изменить базовые условия проведения фестиваля и переориентировать рестораны с продажи живого краба на вес на приготовление авторских блюд из камчатского краба. Это позволит расширить географию и увеличить число ресторанов-участников, а значит, сделать краб более доступным по всей России.

Автор: Отдел новостей «В»