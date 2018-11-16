Молодежь столицы Приморья выскажет свое мнение В четверг, 22 ноября, на площадке Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет VII городской форум школьной молодежи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Форум – это место общения, массовое собрание, где каждый может высказывать свои мысли. На этот раз подростки смогут обсудить риски и возможности, связанные с будущей жизнью во Владивостоке. Творческие площадки дадут возможность увидеть, где и каким образом можно самореализоваться в нашем городе.

Организаторы мероприятия – управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Дворец детского творчества – приглашают к участию учеников 8-11-х классов. Основная цель форума – активизация ученического самоуправления в образовательных учреждениях Владивостока.

Заявку для участия необходимо направить по адресу: dolmatova88@mail.ru до 19 ноября. Необходимо указать фамилию, имя, класс, е-mail, название секции, в работе которой примет участие представитель школы. Для участия в форуме образовательное учреждение может направить до 10 человек – представителей 8-11-х классов.

Программа саммита школьной молодежи

13.00 – Начало регистрации. Работа творческих площадок.

13.45 – Открытие форума.

14.15 – Работа секций по направлениям:

– «Клуб школьных дебатов»;

– «Первые педагогические пробы» (о движении вожатых, об организации работы пришкольных лагерей с участием старшеклассников);

– «Профессиональные пробы» (где и как найти интересные конкурсы, олимпиады, встречи для дальнейшей профессиональной деятельности);

– «Команда школьной медиации в вашем учреждении»;

– «Социальный проект «Инсульту – НЕТ!»;

– «Волонтерская школьная команда в городском пространстве»;

– «Блоггинг» (как успешно использовать медиапространство для творческой самореализации).

16.30 – Подведение итогов работы форума.

17.00-18.00 – Спектакль «Маленький принц».

Автор: Отдел новостей «В»