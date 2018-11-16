Уроки волонтерства преподают во Владивостоке Восьмая школа волонтеров муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) продолжает свою работу. По просьбам подростков проводятся дополнительные выездные занятия в школах и колледжах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Благородное стремление молодежи – бескорыстно помогать приморской столице и ее жителям – надо поддерживать. Чем МРЦ и занимается уже почти шесть лет. Дважды в год, на осенних и весенних каникулах, мы проводим школу волонтеров в молодежном клубе «Антресоль», но количество заявок намного превышает возможности небольшого клуба. Поэтому по просьбе образовательных организаций мы проводим выездные занятия», – рассказывает Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Работа одной из выездных школ МРЦ завершилась на этой неделе. После четырехдневного обучения сертификаты вручены еще 10 новобранцам, пополнившим не только корпус волонтеров Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, где они учатся, но и добровольческий отряд города.

«Следующая выездная школа пройдет совсем скоро для студентов Владивостокского судостроительного колледжа, которые также подали коллективную заявку. Есть договоренности и с общеобразовательными школами, так что школа волонтеров МРЦ будет работать практически весь учебный год», – отметила Юлия Бурцева, куратор школы, начальник отдела социальной работы с молодежью МКУ «Молодежный ресурсной центр».

Также подростки получают практические знания на встречах волонтеров в молодежном клубе «Антресоль». Так, например, во вторник, 13 ноября, начинающие волонтеры города общались здесь как со специалистами городского молодежного центра, так и с приглашенными гостями, получившими опыт работы на крупномасштабных мероприятиях страны, – Оксаной Безрученко, специалистом центра волонтеров ВГУЭС, Мохиной Кадыралиевой, представителем центра подготовки волонтеров ДВФУ, Маргаритой Николаенко, Александрой Кульжинской, председателем регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», и Ксенией Джунковской, руководителем социального направления корпуса волонтеров Находкинского городского округа.

Гости ответили на все интересующие вопросы, заострив внимание ребят на способах решения возможных конфликтных ситуаций.

Пригласить специалистов муниципального учреждения МРЦ для проведения в школах уроков добровольчества можно по тел. 222-22-94.

Автор: Отдел новостей «В»