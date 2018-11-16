Пришкольные территории – в новом асфальте …Уличная территория муниципальной школы № 52 на Овчинникова, 52 довольно протяженная.

Здесь проводят торжественные линейки, военно-строевую подготовку и многие другие мероприятия. Теперь на новом асфальте делать это будет гораздо удобнее – рабочие уложили возле школы асфальт, установили новый бордюрный камень.

Новым асфальтом может похвастаться и муниципальная школа № 40 на Толстого, 54. Родители не раз просили власти города обратить внимание на старое, изношенное дорожное покрытие возле учреждения образования. В этом году по заказу мэрии здесь прошли масштабные работы по ремонту: уложено 1700 кв. метров асфальта и установлен новый бордюр.

Воспитанники детского сада № 37 на Каплунова, 11 вместе с родителями также теперь идут за знаниями по новой асфальтированной дороге. Ремонта территории не было с момента сдачи учреждения – больше 30 лет. Этой осенью рабочие уложили 1580 кв. метров асфальта и оформили его по периметру новыми бордюрами.

Напомним, что в этом году на ремонт учреждений образования во Владивостоке было выделено 440 миллионов рублей. Это вдвое больше обычной ежегодной суммы. Основная часть денег была направлена администрацией города на обеспечение безопасности детей: новые ограждения, камеры видеонаблюдения, новые автоматические пожарные сигнализации. Кроме того, в ходе подготовки к новому учебному году в ряде школ были отремонтированы кровли, полы, спортивные залы, пищеблоки, системы отопления. Для школ № 8 и 72, находящихся в пригороде, были закуплены новые школьные автобусы.

Автор: Отдел новостей «В»