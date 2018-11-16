Город готовит избирательные участки для волеизъявления граждан Все помещения, где будут работать избирательные участки в день выборов губернатора Приморского края – 16 декабря, практически готовы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Они будут обеспечены мебелью, оргтехникой, всем необходимым для доступа и волеизъявления граждан, а также для деятельности участковых избирательных комиссий. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по содействию избирательным комиссиям Владивостока в подготовке и проведении выборов на территории города, которое прошло 14 ноября под руководством исполняющего обязанности главы краевого центра Сергея Шерстюка.

О ходе подготовки к выборам сообщили руководители территориальных избирательных комиссий, а также председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов, который подчеркнул, что все идет строго в соответствии с законодательством и графиком.

О проведении организационно-технических мероприятий, предусмотренных избирательным законодательством, за которые несет ответственность администрация города, также доложили руководители управлений администрации приморской столицы.

Так, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова сообщила, что работа избирательных участков в помещениях школ традиционна для системы образования, поэтому вся подготовка идет в рабочем режиме. Также участки откроются в учреждениях культуры – здесь тоже будет все своевременно подготовлено к приему избирателей.

Кроме того, определен перечень муниципальных помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных мероприятий, выделены специальные места в границах каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов.

Специалисты обсудили, что в случае выпадения снега уборка территорий, лестниц, дорожек возле избирательных участков должна быть проведена самым оперативным образом. Ко всем участкам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ избирателей, в том числе маломобильных граждан. Также рядом с участками будет организована торговля.

Всего на территории города будет оборудовано 235 стационарных участков, которые традиционно разместятся в помещениях школ, учреждений культуры и других общественных зданиях.

Автор: Отдел новостей «В»