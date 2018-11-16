Специалисты МФЦ придут в гости С сегодняшнего дня, 16 ноября, и по 4 декабря сотрудники многофункциональных центров Приморского края будут проводить поквартирный обход жителей, сообщили в пресс-службе края.

В МФЦ подчеркивают, что рассчитывают на обратную связь по вопросу предоставления центрами государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

«В арсенале специалиста – анкета с 11 вопросами. Опрос проводится для того, чтобы выяснить, насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, эффективна ли деятельность органов исполнительной власти, насколько она открыта и прозрачна для общества», – отмечают в МФЦ.

В администрации Приморского края отмечают, что каждый специалист при себе должен иметь специальный бейдж-удостоверение и паспорт, которые предоставляются по требованию жителей. В случае если бейдж или паспорт отсутствуют, граждане вправе не отвечать на вопросы и не разговаривать с интервьюерами.

Автор: Отдел новостей «В»