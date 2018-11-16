Народов много – Приморский край один! К числу первоочередных дел врио губернатора края Олег Кожемяко отнес встречу с руководителями национальных общественных, культурных, религиозных организаций Приморья. Олег Кожемяко отметил, что Приморье с момента своего основания – многонациональный регион. Сегодня здесь проживают около 160 народов. Эти земли защищали и обустраивали прадеды и деды нынешних приморцев.

«Это как раз то объединяющее начало, которое хранится в душе каждого жителя края. Мы знаем, как формировался состав населения региона: это корейцы, переселенцы из Центральной России, Украины, Белоруссии; комсомольцы, которые приезжали сюда на заработки, а потом оставались жить. За все эти годы наш край стал родным домом для многих народов», – подчеркнул он.

Руководитель края Олег Кожемяко принял участие в VI Конгрессе народов Приморского края, посвященном 80-летию Приморского края, 15-летию Ассамблеи народов Приморского края. Он поздравил участников форума с этим значимым событием, вручил награды тем, кто внес большой вклад в укрепление межнационального согласия, в развитие края. Юбилейные знаки отличия получили председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева, ее заместители Галина Ермак и Сергей Пушкарев, руководитель казачьего класса школы № 10 г. Артема Ольга Карнажицкая и другие.

Во встрече принимал участие Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), почетный гражданин Приморского края.

«Совсем недавно мы отметили 80-летие нашего любимого края. Это праздник один на всех представителей разных народов, – говорит Валентин Пак. – Сам я родился в поселке Кавалерово, а судьбу связал с Вольно-Надеждинским. В Приморье жили и трудились родители, живут дети, внуки. Хочу пожелать нашей большой многонациональной дружной семье здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во благо родного Приморья».

Автор: Лариса РЕКОВА