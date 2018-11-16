Горожан познакомили с техникой фьюзинга и научили делать сладкие букеты Эти занятия прошли в краевом центре в рамках реализации социального проекта «Мы вместе», на котором жители Владивостока, как здоровые, так и с ограниченными возможностями, вместе принимают участие в различных мастер-классах по кулинарии, декупажу, фьюзингу и многому другому.

«На прошедших занятиях горожане учились делать сладкие букеты, а также познакомились с фьюзингом (техника спекания стекла в печи). Впереди у участников проекта еще несколько интересных мастер-классов. Всем, кто только планирует в них принять участие, советуем поторопиться и записаться на участие. Количество мест ограниченно», – отметили организаторы, которыми выступает управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

На этой неделе проходят завершающие мероприятия проекта. Участников проекта ждут мастер-классы по приготовлению блюд из нута, изготовлению букетов из продуктов, а также уроки по валянию и декупажу.

Автор: Отдел новостей «В»