Моряки и курсанты военных училищ Республики Корея возложили венок к мемориалу «Боевая слава ТОФ» В рамках визита во Владивосток отряда боевых кораблей Республики Корея моряки и курсанты военных училищ Южной Кореи почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили венок и цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков, командир отряда кораблей ВМС Южной Кореи контр-адмирал Ли Сон Рель, офицеры и курсанты южнокорейских военных училищ.

В ходе церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Корея.

Возложение завершилось торжественным прохождением роты почетного караула Тихоокеанского флота.

Отметим, что современный эсминец «Тэчжоен» и два танкодесантных корабля класса Chein Wang Bong находились в краевом центре четыре дня. Для иностранных гостей были организованы экскурсии в музей ТОФ. Они также посетили подводную лодку С-56 и Ворошиловскую батарею на острове Русском.

В свою очередь, жители и гости города побывали на боевых кораблях ВМС Южной Кореи, пришвартованных на 33-м причале Владивостока. Всего за несколько часов на палубах военных судов побывало несколько сотен горожан, сообщает РИА VladNews. Россияне ознакомились с устройством кораблей и много фотографировались на их фоне.

Автор: Отдел новостей «В»