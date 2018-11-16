Лекцию для дачников посвятят выращиванию овощей О том, как выращивать, чем удобрять картофель, капусту, огурцы и другие культуры, чтобы получить хороший урожай, горожанам расскажут в субботу, 17 ноября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, принять участие в бесплатном познавательном занятии приглашаются садоводы и огородники приморской столицы.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения городской администрации уточнили, что лекция пройдет в зале «Виктория» гостиницы «Экватор» (ул. Набережная, 20). Начало в 11 часов.

Напомним, что бесплатные лекции для дачников проводит Союз садоводов при поддержке администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»