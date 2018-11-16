«Приморская рыба» поплыла в магазины края Торговые сети снижают свои наценки и заменяют мороженый ассортимент свежей продукцией рыбодобывающих компаний региона

Второй этап проекта «Приморская рыба» вышел с 14 ноября на территорию края. Теперь он охватывает помимо Владивостока 4 муниципальных образования: Находку, Фокино, Большой Камень, Артем – 19 магазинов. До 5 декабря проект будет реализован во всех муниципальных образованиях края.

Напомним, что по инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко 1 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми предприятиями края, которое позволит жителям Приморья приобретать рыбу и рыбную продукцию по доступным ценам. Основная цель проекта – обеспечить прямые поставки рыбы и рыбной продукции от производителя в торговые сети края, минуя посредников и оптимизируя логистические издержки до уровня не выше 3 рублей за килограмм продукции.

Для реализации проекта были выбраны наиболее популярные у населения края виды рыбопродукции, определены оптимальные отпускные цены рыбодобывающих компаний и розничные цены. Стоимость продукции в розничной торговле закреплена соглашением между участниками проекта: горбуша (110 руб./кг), навага (45 руб./кг), сельдь (49 руб./кг), камбала (95 руб./кг), минтай (75 руб./кг), кальмар (130 руб./кг), консервы 2 вида (скумбрия 59,59 руб./бан., сардины 54,75 руб/бан.).

Закрепленные соглашением розничные цены на рыбу ниже средних по краю, регистрируемых на дату старта проекта, по отдельным видам рыб от 18,2 % (горбуша) до 46 % (кальмар). Соглашение действует бессрочно. Поэтому, учитывая график промысла водных биоресурсов в регионе, просчитано возможное замещение проектного ассортимента, чтобы исключить возможные провалы по отдельным видам рыбы.

Ниже цены – больше продажи

Как уже писал «В», социальный проект «Приморская рыба» стартовал в городе Владивостоке 2 ноября.

В нем приняли участие пять наиболее крупных торговых сетей края («Фреш 25», «Реми», «Самбери», «Парус», «Рыбный островок») с общим количеством магазинов 56. На прилавках продукция брендируется стикерами и ценниками в едином стиле. Как отметили представители торговых сетей, с первых же дней реализации проекта продажа рыбопродукции выросла в среднем в 1,5-2 раза, а по отдельным видам (сельдь, кальмар) – в 3-7 раз. Причем чем больше снижена цена на продукцию в рамках проекта, тем большие объемы продаж отмечаются в магазинах. Поэтому установление торговых надбавок на продукцию до 15 % в рамках проекта, по экспертной оценке, не приведет к экономическим потерям для ее участников, так как способствует росту оборота и увеличению продаж.

В первый этап проекта торговые сети края вступили со своей продукцией, максимально снизив торговые надбавки и постепенно заменяя рыбный ассортимент свежей продукцией рыбодобывающих компаний.

Не только краевому центру…

Этот социальный проект вызвал большой интерес у приморцев благодаря ценовой доступности рыбы и возможности приобрести свежую сезонную продукцию от местных рыбодобывающих компаний, зачастую практически с борта судна. Так что неудивительно, что жители края стали интересоваться расширением проекта на территорию региона.

Как сообщили «В» в пресс-службе краевой администрации, в муниципальных образованиях, где отсутствуют магазины торговых сетей, для реализации проекта привлекаются торговые точки малого и среднего предпринимательства, используя в качестве оптового распределительного центра КГУП «Госпродагентство в Приморском крае».

Автор: Отдел новостей «В»